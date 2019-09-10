  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

يوم دراسيّ حول التّحرّش الجنسي بأماكن العمل.. "الطريق طويل"

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 09:01

يوم دراسيّ حول التّحرّش الجنسي بأماكن العمل.. "الطريق طويل"
من اليوم الدراسي (فيسبوك)
عرب ٤٨

نظّمت "كيان- تنظيم نسوي" أمس الإثنين يومًا دراسيًّا "منع التحرش الجنسي في أماكن العمل-الطريق طويل"، في بلديّة حيفا بالتّعاون مع مركز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة في حيفا والشمال، ليختتما به مشروعهما المشترك لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وقد شمل المشروع محاضرات توعويّة وورشات في السلطات المحليّة ومؤسّسات وأماكن عمل مختلفة، إلى جانب إصدار كرّاسة معلومات لأرباب العمل وملخّص الأنظمة بموجب قانون حظر التحرّش الجنسي بالعربية والعبريّة وتدريب متطوّعات، وأيامٍ دراسيّة للمسؤولات عن الموضوع في أماكن العمل. 

وشاركت في اليوم الدّراسيّ أكثر من 70 امرأة، بينهن ناشطات ميدانيّات وعاملات من مؤسّسات عديدة بالإضافة إلى مسؤولات منع التحرش الجنسي في أماكن عمل مختلفة، وبحضور المحامية والصحافية جنيفر كارلمن مندوبة عن السفارة الأميركية الّتي تموّل المشروع.

وتحدّثت المحامية في كيان، ألحان نحّاس عن خصوصية المرأة العربية وأهمية المشروع في ظل غياب تطبيق القانون والعمل بموجبه في المجتمع العربي، وعن ضرورة تطوير أدوات جديدة ومبادرات جادّة لخلق بيئة عمل آمنة لجميع النساء. وقدمت مركزة المشروع في كيان، زينب دياب تقريرًا عن تقدم عملية تعيين مسؤولات في أماكن العمل لمنع التحرش الجنسي، وعن الصعوبات التي يواجهنها أثناء أداء هذا الدور الحساس وطرق التعامل معها.

كما قدمت مركّزة المشروع في مركز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة في حيفا والشمال، ميخال جوردون ملخّصًا عن المشروع وعن أهمية التعاون بين المؤسستين، نظرًا لأهمية الموضوع ولضرورة تكثيف الجهود من اجل محاربة ظاهرة التحرش. بالإضافة إلى محاضرة حول العنف الجندريّ والجنسي وتبعاته الاجتماعية والنفسية، قدمتها أمية زريق مركزة لوائية بمجال منع العنف في العائلة والاعتداءات الجنسية بوزارة الصحة. 

وأكدت مديرة "كيان"، رفاه عنبتاوي، على أهميّة الوعي للتحرّش الجنسيّ بأشكاله وتجريمه، وعن دور كل امرأة بمكافحته في كل مكان وعن ضرورة متابعة العمل لكسر حاجز الخوف والتبليغ عن المتحرشين أينما كانوا.


#كيان
#تنظيم نسوي
#التحرش الجنسي

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأخ الأكبر يُعيق تطور المهارات اللغويّة لشقيقه الأصغر
الأخ الأكبر يُعيق تطور المهارات اللغويّة لشقيقه الأصغر

2019-09-08

بالإصغاء والتّقبّل: كيف نكون أصدقاء جيّدين في المِحَن؟
بالإصغاء والتّقبّل: كيف نكون أصدقاء جيّدين في المِحَن؟

2019-09-07

المحكمة تلزم المدارس الكنسية جباية الأقساط التعليمية وفقا لتعليمات الوزارة
المحكمة تلزم المدارس الكنسية جباية الأقساط التعليمية وفقا لتعليمات الوزارة

2019-09-05

الأكثر قراءة

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

2019-09-09
قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

2019-09-09
تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

2019-09-09
انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

2019-09-09
تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

2019-09-09