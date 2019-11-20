يونيسيف تحتفل باليوم العالمي للطفل بالذكرى الـ30 لتوقيع اتفاقية حقوقه

في الذّكرى الثّلاثين لتوقيع اتّفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للطفل، بهدف رفع الوعي بحقوق الأطفال.

وكتبت المديرة التنفيذية لليونيسف، إنريتا فور، تغريدةً عبر حسابها الرّسمي في "تويتر" قالت فيها إنّه "بينما نحتفل بمرور 30 عامًا على اتفاقية حقوق الطفل، دعونا أيضًا نتطلع إلى السنوات الثلاثين القادمة ونلتزم بمضاعفة جهودنا لضمان عدم ترك أي طفل وراءنا دون رعاية".

وأضافت في تغريدتها أن "الأطفال والشباب هم من سيتولون زمام الأمور مستقبلًا، لذا فإنّهم يحتاجون إلى إجراءات عاجلة بشأن القضايا التي يهتمون بها".

كذلك أكدت فور، أن اليوم العالمي للطفل، "يوفر لقادة العالم فرصة مهمة للانتباه إلى احتياجات الأطفال في جميع أنحاء العالم وإعادة الالتزام بحقوقهم". أضافت أنّه "مثلما برز أطفال عام 1989 ليصبحوا قادة اليوم، فإن أطفال وشباب عام 2019 هم قادة المستقبل".

وشدّدت فور، على رغبتها في العمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأطفال اليوم وبناء مستقبل أفضل لهم وللعالم فيما بعد.

ويعدّ اليوم العالمي للطفل مناسبة عالمية توافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، التي وقعت عليها 192 دولة.