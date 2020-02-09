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إضراب طلاب عراقيين رفضًا لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 17:02

إضراب طلاب عراقيين رفضًا لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة
متظاهرون عراقيون (أ ب)
عرب ٤٨

شهدت محافظات جنوب العراق، اليوم الأحد، إضرابا طلابيا عن الدوام في المدارس والجامعات، وجاب الطلبة الشوارع حاملين لافتات ومرددين شعارات ترفض مرشح الأحزاب، محمد علاوي، ومطالبين بانتخاب تمثّل ساحات التظاهر حصرا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي محافظة النجف أضرب طلبة المدارس وجامعة الكوفة في المحافظة، عن الدوام، وجابوا الشوارع بمسيرات رافضة لتولي علاوي، تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي.

وفي محافظة المثنى، شهدت شوارع مدينة السماوة، مسيرات طلابية، أكدت على استمرار الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب المحتجين، وأبرزها اختيار المحتجين بساحات الاعتصام لرئيس الحكومة، وفقا للمتظاهر محمد الحكيم، في حديث لـ"الأناضول".

وأعلن طلبة الجامعات والمدارس في محافظة ذي قار، رفضهم لاستئناف الدوام الرسمي، واستمرارهم في الإضراب لحين استجابة الحكومة والأطراف السياسية لمطالبهم.

وقال مزاحم الشلش، أحد ناشطي الحراك المدني في الناصرية للأناضول، إن "الطلبة جابوا شوارع مدينة الناصرية، في مسيرات كبيرة حاملين لافتات ومرددين شعارات ترفض مرشح الأحزاب محمد علاوي، ومطالبين بانتخاب شخصية يتم ترشيحها من قبل ساحات التظاهر حصرا".

ويطالب المحتجون برئيس حكومة مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيدا عن التبعية لأحزاب ودول الجوار، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ومنذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراق
#احتجاجات
#رئيس الحكومة العراقي
#محمد علاوي

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