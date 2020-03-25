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"الثقافة بين ايديك" مبادرة مصرية للتغلب على ملل الحجر الصحي

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 10:02

"الثقافة بين ايديك" مبادرة مصرية للتغلب على ملل الحجر الصحي
إغلاق المتاحف في مصر وتعقيمها ( أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

بدأت وزارة الثقافة المصرية، أمس الثلاثاء، ببث تسجيلات مصورة من إنتاجها الغنائي والمسرحي عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويح عن المواطنين المصريين الذين فرض عليهم الحجر الصحي.

ودشنت وزارة الثقافة المصرية مبادرة "خليك في البيت..الثقافة بين ايديك" على "يوتيوب" و"فيسبوك" بإذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الـ"هولوجرام" أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا في السادس من آذار/ مارس الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام عبد الحكيم.

وشملت المواد التي ستعرضها الوزارة خلال الأيام القادمة عبر المنصات الإلكترونية مسرحية "أهلا يا بكوات" بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وسهرة مع الموسيقار عمر خيرت وباليه "بحيرة البجع" لفرقة مسرح سان بطرسبرج وأوبريت "الليلة الكبيرة"، من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بأداء فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها من الأعمال.

وحقق حفل أم كلثوم آلاف المشاهدات خلال الساعات الأولى من طرحه في وقت تحولت فيه الحكومة للعمل بنسبة 50 بالمئة من موظفيها ودعت أغلب شركات القطاع الخاص موظفيها للعمل من المنزل.

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، إن المبادرة "تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد".

وعلقت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة أنشطتها وعروضها، في وقت سابق من هذا الشهر حتى إشعار آخر كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، فرض حظر التجول بدءا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوعين من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأظهر أحدث إحصاء أعلنته وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لأكثر من 400 بينما بلغت الوفيات 20 حالة.


#مصر
#وزارة الثقافة
#دار الأوبرا والمسارح
#حجر صحي
#فيروس كورونا
#كورونا

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