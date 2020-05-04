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إجراء امتحان البسيخومتري في نهاية أيار

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 10:52

إجراء امتحان البسيخومتري في نهاية أيار
(توضيحية)
عرب ٤٨

أعلن المركز القطري للامتحانات والتقييم عن استئناف امتحانات البسيخومتري التي أجلت بسبب فيروس كورونا.

ووفقا للمركز القطري فإن امتحانات البسيخومتري التي كان من المفروض أن تجري في موعد نيسان/أبريل الماضي ستجري في موعد جديد وهو 31 أيار/مايو الجاري، على أن يتم ذلك بموجب تعليمات وإرشادات وزارة الصحة.

وستجرى الامتحانات على مدار عدة أيام ليسمح لجميع ممن تقدموا بإجراء الامتحان، على أن يتم توزيع في قاعات مع الحفاظ على المسافة لمترين بين الممتحنين والتقيد بإجراءات وتعليمات الوقاية.

يذكر أنه في منتصف آذار/مارس الماضي تقرر تأجيل امتحانات البسيخومتري التي كانت مقررة لموعد نيسان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية وتعليق الدراسة في الجامعات والكليات بسبب فيروس كورونا، وتوصي الحكومة باستئناف الدراسة الأكاديمية بمجموعات لا تتجاوز الـ15 طالبا (الأولوية لمواصلة التعليم عن بعد).

ومع إلغاء امتحانات البسيخومتري في موعد نيسان، قررت الجامعات في البلاد تعديل شروط القبول للعام الدراسي المقبل، بحسب ما عممت الجامعات على طلابها.

فقررت جامعة بن غوريون في بئر السبع إتاحة قبول الطلاب على أساس معدل البجروت، أما التخنيون، فاستثنى كليّة الطب و"مواضيع أخرى قليلة" من المواضيع التي يمكن التسجيل إليها دون بسيخومتري. ويمكن القبول على أساس علامات البجروت وعلامات مساقات أخرى يتيحها التخنيون في الرياضيات والفيزياء بمستوى المواد المدروسة في الثانوية تستبدل الامتحان البسيخومتري.

وفي جامعة تل أبيب، فافتتحت مسارات خاصّة للقبول دون الامتحان البسيخومتري بالإضافة إلى مسارات القبول الحاليّة. وأعلنت الجامعة أنّ كل المسارات، تقريبا، ستفتتح فيها مسارات خاصة للقبول بدون بسيخومتري.

وفي جامعة حيفا، أطلق مسار "ما قبل أكاديمي"، سيطلب خلاله من الطلاب دراسة ما بين مساقين إلى 4 مساقات خلال الفصل الصيفي أو الشتوي، على أن يحدد معدل لكل موضوع للقبول، بالإضافة إلى معدّل البجروت الحالي.

أما الجامعة العبرية فأعلنت أنها تدفع بمسار جديد للقبول دون البسيخومتري.

في حين قالت جامعة بار إيلان إن الأولوية في القبول هي للطلاب الحاصلين على علامة في البسيخومتري، على أن تخصص المقاعد المتبقيّة للطلاب بدون علامة.


#امتحانات البسيخومتري
#جامعات
#كليات
#موعد نيسان
#فيروس كورونا
#التعليم عن بعد

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من عرب 48

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