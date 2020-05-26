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أزمة كورونا أثرت على حقوق الأطفال حول العالم

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 19:11

أزمة كورونا أثرت على حقوق الأطفال حول العالم
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حذّرت منظّمة حقوقيّة مقرّها في أمستردام، اليوم الثلاثاء، من أنّ حقوق الأطفال حول العالم تأثرت بشدّة من جرّاء أزمة كورونا، مشيرة بالخصوص إلى أنّ التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة عرّضت أعدادًا متزايدة من الأطفال لمخاطر العمالة والزواج القسري.

وقالت منظمة "كيدز رايتس" (حقوق الأطفال) في بيان إنّ "التداعيات الاقتصادية للجائحة والإجراءات التي اتّخذتها الحكومات للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ كان لها أثر كارثي على العديد من الأطفال".

ونقل البيان عن مؤسّس المنظمة ورئيسها مارك دويار قوله إنّ "هذه الأزمة تلغي سنوات من التقدّم المحرز على صعيد رفاه الطفل".

وحذّر البيان من أنّ إغلاق المدارس على وجه الخصوص جعل الأطفال في موقف "هشّ للغاية" ولا سيّما أنّ كثيرين منهم اضطروا للنزول إلى سوق العمل أو دُفعوا إلى الزواج.

كما أعربت المنظّمة في بيانها عن أسفها لأنّ الضغط الناجم عن أزمة كوفيد-19 على أنظمة الرعاية الصحية أنهى أيضًا بعض برامج التحصين ضدّ أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، وهو أمر "سيؤدّي إلى ارتفاع معدّل وفيات الأطفال وتسجيل مئات آلاف الوفيات الإضافية".

ووفقًا لتقديرات المنظّمة، فإنّ تعليق حملات التطعيم ضد الحصبة في 23 دولة على الأقلّ أثّر حتّى اليوم على أكثر من 78 مليون طفل ممن يبلغون 9 سنوات وما دون. وفي هذا الصدد، ذكر البيان أن إيلاء اهتمام خاص بحقوق الأطفال "هو بالتالي أكثر ضرورة من أي وقت مضى".

وأصدرت المنظّمة بيانها هذا بمناسبة صدور مؤشّرها السنوي لحقوق الأطفال حول العالم الذي يرصد، استنادًا إلى بيانات الأمم المتّحدة، أوضاع حقوق الأطفال في 182 دولة ومدى احترام كلّ منها لهذه الحقوق.

وحلّت آيسلندا في مؤشر المنظّمة لحقوق الأطفال للعام 2020، في المرتبة الأولى تليها سويسرا وفنلندا، في حين حلّت في المركز الأخير كلّ من تشاد وأفغانستان وسيراليون.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#منظمة حقوقية
#أطفال
#حقوق الأطفال

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