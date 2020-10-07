بسبب كورونا: إلغاء امتحانات الـ"ميتساف"

قرّرت وزارة المعارف، اليوم، الأربعاء، إلغاء امتحانات فحص "مؤشرات النجاعة والنمو المدرسي" ("ميتساف") للعام الدراسي المقبل، بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وكان من المقرّر أن تجري الامتحانات في شهري كانون أول/ديسمبر وأيّار/مايو المقبلين.

وتنقسم الامتحانات إلى قسمين: لغة الأم للصفوف الرابعة والثامنة (وكانت مقرّرة في كانون أول المقبل)، والرياضيّات واللغة الإنجليزيّة والعلوم للصفوف الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة (وكانت مقرّرة في أيار المقبل).

وبدلا من ذلك، أعلنت الوزارة أنها ستعمل على تخصيص العام الدراسي المقبل لتكريس استخدام الأدوات الداخلية التي طوّرت من قبل السلطة الوطنية للقياس والتقدير في التعليم لسد الفجوات التدريسيّة داخل المدارس نفسها.

كما ستركز المدارس، وفق الوزارة، خلال العام المقبل على تقليص فجوات الحوسبة، مع استمرار التعليم عن بعد.

وقال وزير التعليم، يوآف غالانت، إن "العام الدراسي غير التقليدي يجبرنا على استعدادات غير تقليديّة، ونعمل وفقًا لذلك"، وأضاف غالانت "قرار إلغاء امتحانات التقييم الخارجية، بالإضافة إلى الاستثمار غير المسبوق على المستوى الديجيتالي لسدّ الفجوات كثيرة السنوات في مجال الحوسبة.. يشكّلان تعبيرًا عن سياستي".