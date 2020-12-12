جامعة حيفا: التجمع الطلابي يُعلّق على نتائج الانتخابات العالقة

أصدر التجمع الطلابي في جامعة حيفا، السبت، بيانًا يوضّح فيه ما يحدث في انتخابات النقابة الطلابية في الجامعة ونتائجها العالقة بعد مرور أكثر من 72 ساعة على انتهاء عملية التصويت.

جاء في البيان أن "يوم الأربعاء الماضي، أُقيمت انتخابات النقابة الطلابية بجامعة حيفا وحتى الآن وبعد مرور أكثر من 72 ساعة لم تصدر النتائج وهي سابقة تاريخية في انتخابات النقابة على مر السنين".

وأكمل التجمع الطلابي: "أولًا، نشكر كل من دعم نهجنا ورؤيتنا ونلتزم أن نمثل جميع الطلاب سواء من صوت لنا أو لا، نلتزم بالعمل بمبدئية وصدق لنمثل جميع الطلاب برؤية وطنية ولنربط الهم القومي بالهم اليومي للطلاب داخل الجامعة".

وأضاف البيان "ثانيًا، عدد من الطلاب لم يتمكنوا من التصويت بسبب مشاكل تقنية تخص طريقة الانتخابات، وهذه المشاكل ضربت جميع المرشحين بمختلف انتماءاتهم وكلياتهم وفي هذه النقطة نضع اللوم كاملًا على إدارة الانتخابات التي وجب عليها الاستعداد بشكل أفضل بكثير من أجل ضمان حق الاقتراع لكل الطلاب".

وأوضحت الحركة الطلابية قائلة "إننا نعترض على احتكار نتائج الانتخابات حيث نطالب مشاركة النتائج لكل أعضاء لجنة الانتخابات، ونثق بعملنا الانتخابي فقد تواصلنا مع أغلب الطلاب ونثق بقوتنا الانتخابية والإنجاز الانتخابي المنتظر ومع هذا نتفهم عدم نشر النتائج إلا عندما يتم التأكد من عدم وجود أي انتخابات إضافية (بحال تم نشر نتائج الانتخابات وتلاها قرار محكمة بإقامة انتخابات إضافية سيؤدي هذا إلى إلغاء كل الانتخابات وإعادتها)".

واختتم التجمع الطلابي بيانه قائلا: "نحن بمتابعة على مدار الساعة مع لجنة الانتخابات وسنحتلن الجميع بكل جديد حين نتلقى أي معلومات جديدة وجميعكم مدعوون للتواصل معنا من أجل أي استفسار أو تساؤل. نأمل صدور النتائج النهائية بأقرب وقت لنبدأ بالعمل لخدمة طلابنا من داخل النقابة وتحصيل حقوقهم بهامات مرفوعة".