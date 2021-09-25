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نادي "بلدنا" ينظّم أمسية ثقافية حول تاريخ أسواق الناصرة

تاريخ النشر: 25/09/2021 - 23:16

نادي "بلدنا" ينظّم أمسية ثقافية حول تاريخ أسواق الناصرة
صورة من نشاط نادي "بلدنا" (تصوير "عرب 48")
زكريا حسن زكريا حسن

استضاف نادي "بلدنا" في البلدة القديمة بمدينة الناصرة، مساء السبت، برنامج "أسواق الناصرة: سرد اقتصادي وسياسي من أواخر العهد العثماني حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي" بمشاركة الباحث والمُدرس، حسين منصور، والباحث المؤرخ، خالد عوض.

صورة من نشاط نادي "بلدنا" (تصوير "عرب 48")

واستعرض كل من الباحثين تاريخ مدينة الناصرة، منذ عهد المماليك مرورا بالفترة العثمانية وحكم ظاهر العمر وأحمد باشا الجزار، وكيف اكتسبت مدينة الناصرة أهميتها الاقتصادية كعاصمة الجليل وتطور الأسواق فيها التي بلغت في حدها الأقصى 12 سوقًا ولكل واحد من الأسواق ميزته كسوق الحدادين وسوق النحاسين وسوق الدواب وسوق الخواجات وغيرها، وصولا إلى العام 2000 ومشروع "الناصرة 2000" الذي قضى على سوق الناصرة، وجعل التجار يفرون منه إلى المجمعات التجارية الحديثة والشارع الرئيسي.

جانب من الحاضرين في نشاط نادي "بلدنا" (تصوير "عرب 48")

ويُشار إلى أن الباحث منصور التحق بجامعة حيفا ونشر العديد من الكتب والأبحاث العلمية عن الناصرة في الفترة العثمانية وهو عضو في لجنة التسميات بمجمع اللغة العربية في الناصرة.

أما الباحث والمؤرخ خالد عوض ابن مدينة الناصرة فله عدة إصدارت في مجالي التراث والتاريخ.

وأسس في عام 1999 متحف التراث الفلسطيني في الناصرة في البلدة القديمة وفي عام 2001 شرع في تأسيس الأرشيف الفلسطيني في الداخل الفلسطيني.

صورة من نشاط نادي "بلدنا" (تصوير "عرب 48")

ونجح عوض في عام 2003 برفقة مجموعة من الباحثين والعاملين في حقل التراث بتأسيس جمعية مسجلة أطلق عليها اسم جمعية "السباط" للحفاظ على الثقافة والتراث.

ويعكف منذ سنوات على إصدار الموسوعة الفلسطينية المصورة لمدن فلسطين التاريخية. صدر منها حتى الآن 4 أجزاء. واليوم ينتظر ولادة كتابه الجديد المتعلق في تاريخ الحركة الوطنية والثقافية في الناصرة إبان الانتداب البريطاني، من خلال أوراق خوري البلد، سمعان نصار.

بودكاست عرب 48

#نادي بلدنا
#الناصرة
#تاريخ الناصرة
#الباحث خالد عوض
#الباحث حسين منصور

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