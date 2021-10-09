  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

مئات المشاركين بفعاليات لإعادة تخطيط الحيّز العام في الناصرة

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 20:49

مئات المشاركين بفعاليات لإعادة تخطيط الحيّز العام في الناصرة
من الفعاليات للأطفال
زكريا حسن زكريا حسن

شارك المئات من أهالي حي السالزيان في الناصرة، اليوم السبت، بمشروع "قلب البلد" في انطلاقته الهادفة إلى إشراك الجمهور في عملية تحسين الحيز العام للحي.

وتخلل البرنامج إقامة أكشاك متنوعة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم وبالتزامن مع عملية التسوق والتجول بين الأكشاك، أُقيمت فعاليات موسيقية راقصة بمشاركة الدمى للأطفال الذين وصلوا برفقة الأهل.

وفي المرحلة الثالثة وهي جوهر المشروع تم إشراك الأهل في اقتراحات لتغيير الحيز العام في الحي، من خلال عملية تصويت لاختيار الشكل الذي يفضلونه سواء للجلوس أو للتظليل أو غيرها من المقترحات. وقد لاقت الفكرة تفاعلا كبيرا من قبل أهالي الحي.

كما دار نقاش بين عدد من الضيوف من سكان البلدة القديمة وسوق الناصرة، وأهالي حي السالزيان، حول البلدة القديمة في الناصرة كنموذج تم من خلاله تغيير الحيز العام من خلال مبادرات فردية ودون تدخل من البلدية. وفي الختام أقيم عرض ترفيهي مع فنان الـ"ستاند أب كوميدي"، عدي خليفة.

وقال المهندس ألبير أندريا ابن حي السالزيان، وأحد المبادرين في حديثه لموقع "عرب 48" إن "الفكرة هي إشراك الجمهور في تخطيط الحيز العام، الذي يشكل هويتنا وانتماءنا".

وأضاف أن "المبادرة جاءت من ثلاث جمعيات؛ جمعية ‘تشرين‘ بالتعاون مع ‘مركز إعلام‘ و‘المركز العربي للتخطيط البديل‘، وقد تجندت مجموعة من الشبان من مدينة الناصرة لتبني الفكرة، وقامت بالبحث عن مكان ملائم لتنفيذ المشروع وإشراك الجمهور من أهالي الحي لتغيير الحيز، وقد وقع الاختيار على منطقة رؤوس الجبال في حي السالزيان".

وأكد المهندس أندريا أن مثل هذه المبادرة موجودة في مدينة عكا وفي الطيرة والطيبة أيضا، وسبق أن نُظمت جولة في القدس القديمة للاطلاع على ما تم إنجازه في الحيز العام كنموذج لما يمكن عمله في المدن العربية التي ذكرها.

وقال أندريا إنه "تم اختيار الموقع (رؤوس الجبال) نظرا لوجود أناس حيويين وفعالين وهي منطقة تجمع بين سكان الحي والمؤسسات الموجودة كالمدارس والكنائس والمساجد، وهو مكان يمارس فيه أهل المدينة الرياضة".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#حي السالزيان
#الحيز العام
#فعاليات للأطفال
#أكشاك

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نادي "بلدنا" ينظّم أمسية ثقافية حول تاريخ أسواق الناصرة
نادي "بلدنا" ينظّم أمسية ثقافية حول تاريخ أسواق الناصرة

2021-09-25

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله
التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

2021-09-18

فتح باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله 2021
فتح باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله 2021

2021-09-13

الأكثر قراءة

وثائق تتكتم إسرائيل عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

وثائق تتكتم إسرائيل عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

2021-10-08
ضابط إسرائيلي: الاجتياح البري يتم بهدف القضاء على العدو

ضابط إسرائيلي: الاجتياح البري يتم بهدف القضاء على العدو

2021-10-08
قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالبلاد

قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالبلاد

2021-10-08
الشرطة تفرض غرامات قدرها 10 ملايين شيكل في عرابة

الشرطة تفرض غرامات قدرها 10 ملايين شيكل في عرابة

2021-10-08
مركزية القدس تلغي شرعنة

مركزية القدس تلغي شرعنة "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

2021-10-08