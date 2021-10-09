مئات المشاركين بفعاليات لإعادة تخطيط الحيّز العام في الناصرة

شارك المئات من أهالي حي السالزيان في الناصرة، اليوم السبت، بمشروع "قلب البلد" في انطلاقته الهادفة إلى إشراك الجمهور في عملية تحسين الحيز العام للحي.

وتخلل البرنامج إقامة أكشاك متنوعة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم وبالتزامن مع عملية التسوق والتجول بين الأكشاك، أُقيمت فعاليات موسيقية راقصة بمشاركة الدمى للأطفال الذين وصلوا برفقة الأهل.

وفي المرحلة الثالثة وهي جوهر المشروع تم إشراك الأهل في اقتراحات لتغيير الحيز العام في الحي، من خلال عملية تصويت لاختيار الشكل الذي يفضلونه سواء للجلوس أو للتظليل أو غيرها من المقترحات. وقد لاقت الفكرة تفاعلا كبيرا من قبل أهالي الحي.

كما دار نقاش بين عدد من الضيوف من سكان البلدة القديمة وسوق الناصرة، وأهالي حي السالزيان، حول البلدة القديمة في الناصرة كنموذج تم من خلاله تغيير الحيز العام من خلال مبادرات فردية ودون تدخل من البلدية. وفي الختام أقيم عرض ترفيهي مع فنان الـ"ستاند أب كوميدي"، عدي خليفة.

وقال المهندس ألبير أندريا ابن حي السالزيان، وأحد المبادرين في حديثه لموقع "عرب 48" إن "الفكرة هي إشراك الجمهور في تخطيط الحيز العام، الذي يشكل هويتنا وانتماءنا".

وأضاف أن "المبادرة جاءت من ثلاث جمعيات؛ جمعية ‘تشرين‘ بالتعاون مع ‘مركز إعلام‘ و‘المركز العربي للتخطيط البديل‘، وقد تجندت مجموعة من الشبان من مدينة الناصرة لتبني الفكرة، وقامت بالبحث عن مكان ملائم لتنفيذ المشروع وإشراك الجمهور من أهالي الحي لتغيير الحيز، وقد وقع الاختيار على منطقة رؤوس الجبال في حي السالزيان".

وأكد المهندس أندريا أن مثل هذه المبادرة موجودة في مدينة عكا وفي الطيرة والطيبة أيضا، وسبق أن نُظمت جولة في القدس القديمة للاطلاع على ما تم إنجازه في الحيز العام كنموذج لما يمكن عمله في المدن العربية التي ذكرها.

وقال أندريا إنه "تم اختيار الموقع (رؤوس الجبال) نظرا لوجود أناس حيويين وفعالين وهي منطقة تجمع بين سكان الحي والمؤسسات الموجودة كالمدارس والكنائس والمساجد، وهو مكان يمارس فيه أهل المدينة الرياضة".