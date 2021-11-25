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"نازلات ع الشارع": حملة 16 يوما تدعو لوقفات ضد تعنيف النساء

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 11:16

"نازلات ع الشارع": حملة 16 يوما تدعو لوقفات ضد تعنيف النساء
عرب ٤٨

تنظم "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" و"جمعيات نسوية وحقوقية فلسطينية" في البلاد، اليوم الخميس، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، فعاليات محلية ومسيرات ووقفات احتجاجية الساعة الرابعة مساء، في عدد من البلدات لإطلاق صرخة ضد تعنيف النساء تحت عنوان "نازلات عالشارع نقول: فش حرية مع الذكورية".

ودعت الجمعيات النسوية والحقوقية الجميع للانضمام لهذه الوقفات والمسيرات "من أجل استعادة دورنا في الميدان والمطالبة بالأمن والمساواة والأمان لنسائنا".

وتقام الوقفات في الأماكن التالية: حيفا قرب دوار البهائيين ومسيرة نحو ساحة الأسير، وجديدة - المكر: المركز الجماهيري، ومجد الكروم: مركز البلد، ودير حنا: ساحة يوم الأرض، وكابول: دوار النافورة، ويافة الناصرة: دوار وسط البلد، وعرابة: مدخل البلد، وطلعة عارة: مدخل زلفة.

وبالتوازي مع هذه النشاطات، أطلق ائتلاف حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء حملة رقمية على المنصات المختلفة بهدف "التوعية بالمظاهر المختلفة للعنف ضد النساء، وللمطالبة بمجتمع عادل وخالٍ من مظاهر العنف والاضطهاد ضدهن".

وبدأت الحملة، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتمتد نشاطاتها لغاية يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم العالميّ لحقوق الإنسان.

بودكاست عرب 48

#تعنيف النساء
#العنف ضد المرأة
#ائتلاف 16 يوما
#جمعيات نسوية

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