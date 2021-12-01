"جفرا" التجمّع الطلابي في تل أبيب تفتتح السنة الدراسية بحفل فني حاشد

شارك مئات الطلاب العرب أمس، الثلاثاء، في جامعة تل أبيب، في أمسية غنائية للفنانة سناء موسى وفرقتها الموسيقيّة، من تنظيم حركة "جفرا" - التجمّع الطلابي في الجامعة.

وامتلأت قاعة "بار شيرا"، إحدى أكبر قاعات الجامعة، بالطلاب، وشارك الجمهور بترديد الأغاني الوطنية، ورقصوا الدبكة ورفعوا الأعلام الفلسطينيّة.

وعبّرت "جفرا" عن شكرها للحضور في بيان صدر عنها صباح اليوم، الأربعاء، وقالت إنه "تعجز كلمات الشّكر، مهما أكثرنا منها، عن ترجمة تقديرنا لدعمكم ولمشاركة المئات منكم في أمسيتنا الفنية 'صوتك يا شعبي' بحضور الفنانة القديرة سناء موسى وفرقتها الفنية يوم أمس. كنتم نموذجًا مثاليًا للجمهور صاحب الطاقات العالية، للجمهور الراقي، والأهم من ذلك للجمهور القابض على هويّته وعلى أصالة شعبنا وتراثه كالقابض على الجمر".

وأضافت "جفرا" أنه "نثمّن عاليًا في جفرا هذا النجاح، ونعدكم أن نرى به رافعةً لتقديم المزيد لطلابنا مستقبلًا لنخدم طلابنا، ولنحمل همومهم، ولنشكل حيزًا ثقافيا واجتماعيًا لهم، ولنربط قضاياهم الطلابية والحياتية بالهم الاجتماعي والوطني والأخلاقي لشعبنا كلّه".

وتطرق البيان إلى التحريض الأرعن، منذ يوم أمس، على الكادر والنشاط بسبب رفع الأعلام الفلسطينيّة، بالقول إنه "لا نهون، لا نهاب ولا نلين. في بلاد اللاحرية، يُراد لنا أن نتعامل مع هويّتنا، مع تاريخنا ومع انتمائنا كعيوب يجب علينا سترها، وإلا أضحينا محلّ هجوم ومحاسبة. أما نحن في جفرا، فقررنا قبل سنوات، وأكدنا على قرارنا في الأمس، أن هويّتنا شمعة لا يُضاء دربنا للحرية إلا بفعل نورها، وأن انتماءنا درع لا يقوى على عزيمتنا أحد ونحن محصّنون خلفه. التحريض علينا يزيدنا عزمًا وإصرارًا على المضيّ قدمًا في الطريق نفسه، وعلى توفير هذا الحيّز للطالب الفلسطيني المتعطش للتعبير عن هويّته بلا خوف وبلا تأتأة".