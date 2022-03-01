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"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 12:40

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله
جانب من المحاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله
عرب ٤٨

استضافت جمعيّة الثقافة العربيّة، ضمن البرنامج التثقيفي لطلاب وطالبات منحة روضة بشارة - عطا الله حراك "أرفض، شعبك بيحميك" على مدار يومين متتالين، في أواخر شباط/فبراير 2022، قدّم فيهما أعضاء مؤسّسون في الحراك، هم ميسان حمدان وهديّة كيوف ورأفت حرب تعريفًا عن الحراك وأهدافه وأهمّ المحطات في مسيرته وتاريخ فرض التّجنيد الإجباري على الشّبان الفلسطينيّين الدّروز، بالإضافة إلى تعريف الطلاب على مسارات الرّفض وطرق الدّعم الذي يقدّمه الحراك للرافض ولعائلته.

وعلّقت ميسان حمدان على اشتراك "أرفض" في اللّقاء قائلة "أؤمن أن التواصل أول التغيير، إذ أننا نعيش في مجتمعٍ عملت المؤسسة الاسرائيلية لعقودٍ على شرذمته وتحويله إلى مجتمعات منفصلة. كما أنّها مارست كل أساليب التغييب والتجهيل، حتى أصبحنا، رغم أننا نعيش معًا، لا نفهم، نتفهّم أو نتقبّل بعضنا وبالتالي أنفسنا".

وأضافت "إننا في حراك ’أرفض، شعبك بيحميك’ نؤمن أن قضية التجنيد الإجباري هي جزء من القضية الفلسطينيّة، وأن مناهضته تقع على عاتق جميع فئات الشعب الفلسطيني، لذا نعمل على توعية الجيل الشاب ومرافقة الرافضين من جهة، وعلى كسر الصورة النمطية من جهةٍ أخرى. تجربتنا من خلال اللقاء مع طلاب مشروع المنح في جمعية الثقافة العربية، شكّلت نموذجًا عظيمًا لمفهوم التواصل وتبادل المعرفة، خصوصًا وأن المجموعة تتكوّن من طالبات وطلاب جامعيين، الجيل الذي يحمل المعرفة، ينشرها، ويسعى إلى التغيير".

وأكدت منسقتا المشروع لبنى توما وساجدة فروجي أن "المحاضرات استطاعت كشف الطلاب على واقع الشّباب الفلسطيني الدّرزي والتحدّيات التي يمرّ بها على أصعدة مختلفة نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تهدف لتفرقة الشعب الفلسطيني من خلال تزوير السرد التاريخي والحقائق".

واختتم اللقاء بقصّة شخصيّة للرافض رأفت حرب بغية تجسيد جانب شخصي للطلاب والطالبات.

يذكر أن برنامج منحة روضة بشارة – عطا الله قائم منذ العام 2007 بدعم من مؤسسة الجليل في لندن ويعمل البرنامج التثقيفي الخاص بالمنحة على عدّة أصعدة منها إكساب الطلاب مهارات وأدوات للحياة الطلابية وتثقيف الطلّاب قيميًّا وسياسيًا.

بودكاست عرب 48

#أرفض شعبك بحميك
#روضة بشارة عطا الله
#التجنيد الإجباري
#جمعية الثقافة العربية

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

"أرفض، شعبك بحميك": محاضرات لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

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