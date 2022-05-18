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حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 19:51

حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة
من الندوة في جمعية "بلدنا" بحيفا (عرب 48)
إيناس مريح إيناس مريح

شارك عدد من النشطاء مساء اليوم، الأربعاء، في ندوة دعت إليها جمعية الشباب العرب – "بلدنا" حول هبة الكرامة، تحت عنوان "حوار عن الهبة: السياق والأثر" وذلك في الذكرى السنوية الأولى لإضراب الكرامة الذي صادف في مثل هذا اليوم العام الماضي.

وتمحورت الندوة حول قراءة ومراجعة الفعل الشبابي الفلسطيني من منظورهم على مستوى أراضي 48، ضمن إطار الحدث الشعبي الأكثر اتساعا منذ عقدين على الأقل.

وجرى خلال الندوة استضافة كل من النشطاء يارا محاميد من الحراك الشبابي الفحماوي، ريا الصانع من اللقية من حراك طالعات ونشطت في تأسيس صندوق الكرامة والأمل للدفاع عن المعتقلين، محمد نصرة من اللجنة الشبابية لمتابعة ملف معتقلي الهبة الشعبية في عكا، روزين مرجية من الناصرة التي نشطت في مجال المرافقة النفسية والاجتماعية ورافقت ملف المعتقلين وعائلات المعتقلين في حيفا.

يتبع...

بودكاست عرب 48

#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة
#حيفا
#جمعية بلدنا
#إضراب الكرامة

حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة

حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة

حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة

حيفا: حوار شبابي في الذكرى الأولى لإضراب الكرامة

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