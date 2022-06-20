198 ألف طالب عربي من المرحلة فوق الابتدائية يخرجون للعطلة الصيفية

يخرجُ نحو 198،400 طالب/ة عربي/ة، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، اليوم الإثنين، إلى العطلة الصيفية، وينضم إليهم طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، يوم 1 تموز/ يوليو 2022.

وبهذا ينتهي العام الدراسي في المدارس الإعدادية والثانوية في البلاد، اليوم.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن 793,600 طالب في المرحلة الابتدائية والإعدادية، طلاب الصفوف السابعة ولغاية الثواني عشر، ونحو 25% منهم من المجتمع العربي، أي ما يقارب 198,400 طالب يخرجون إلى العطلة الصيفية التي تمتد 70 يوما، ومن بين هؤلاء سينهي 136,200 طالب من صفوف الثواني عشر دراستهم الثانوية.

وتنظم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية والأطر السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ضمن إمكانياتها المتواضعة، مخيمات تربوية وبرامج خاصة للطلاب من أجل قضاء عطلة صيفية آمنة وممتعة ومثرية. كما سيتم خلال العطلة الصيفية تنفيذ عدة مشاريع أخرى.

ودعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية كافة الأطر والجهات القائمة على المخيّمات وسائر الفعاليات الصيفية، إلى تكثيف المضامين الهادفة والتربوية وتقوية النسيج الاجتماعي وتنمية روح التسامح والتكافل وتقبل الآخر ونبذ كل أنواع التعصب والعنف والجريمة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية وتمكين العائلات محدودة الدخل والمتعددة الأولاد من إشراك أبنائهم وبناتهم في هذه النشاطات الهادفة.

يذكر أن نقابة المعلمين في البلاد قررت، أمس الأحد، مواصلة إجراءاتها الاحتجاجية على موقف وزارة المالية من المفاوضات القائمة لرفع أجور المعلمين، وأعلنت أن الدوام الدراسي سيبدأ اليوم، الإثنين، الساعة العاشرة صباحا، في استمرار للإضراب الجزئي في روضات الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.