انطلاق المشروع الشبابي "صوت واحد" من رهط  

انطلق، أول من أمس السبت، المشروع الشبابيّ "صوت واحد"، والذي يضم نخبة من الشباب من الجليل والمثلث والنقب، ويهدف إلى رفع الوعي لقضايا النقب والتعرف عليه والتحديات التي يعيشها السكان بعيون شبابيّة.

ويأتي المشروع بدعمٍ من التعاون للحفاظ على النقب، وبمبادرة من جمعية "سدرة"، وبالشراكة مع جمعية "إنماء" وجمعية "انتماء وعطاء".

وشارك في اللقاء الأول أكثر من 90 شابًا وشابة من مختلف المناطق، لا سيما من الناصرة ومن الطيرة ومن النقب، إذ التقوا لمناقشة المشروع والوقوف على التفاصيل والأهداف.

ونظم اللقاء الأول في المركز الجماهيري بمدينة رهط، وشمل محاضرات في مجال القيادة قدمتها المختصة روزان جبارين، كما شمل عددا من الفعاليات الترفيهية والنشاطات.

وافتتح المشروع بكلمة ترحيبية من مركزة المشروع، هناء الصانع، والتي أكدت أنّ "هذا اللقاء يؤكد أنّ قضايا النقب الصامد حاضرة، ويجب أن ترسخ في ذهن الشباب وتنشيطه للعمل بشكل وحدوي للنهوض والعمل نحو مواجهة المخططات المؤسساتية التي تهدف إلى السيطرة على النقب وترحيل سكانه".

ولاحقًا، قام مدير جمعية "إنماء"، عماد بدرة، بالتوضيح للمشاركين عن المشروع، إذ اتفق المشاركون من الطلاب وقيادة المشروع على سير الفعاليات اللاحقة، والتي تشمل عددا من الجولات للتعرف على قرى النقب، مسلوبة الاعتراف، وحملات إعلامية تعزز الوعي الشبابي لقضايا النقب، وأيضًا إعداد فيلم قصير يترجم إلى اللغة الإنجليزية يوضح للعالم وضع النقب مرفق بورقة سياسية في الموضوع توجه إلى السفارات المختلفة.

يشار إلى أنّ المشروع ممتد لعام كامل، ويسعى إلى خلق تقليد سنويّ يدفع الشباب من مختلف المناطق إلى المبادرة لفعاليات في النقب، منها المؤتمر الشبابي السنوي للتعامل مع التحديات التي يعيشها العرب في النقب.