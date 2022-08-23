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حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 10:16

حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب
تصوير حراك الشباب الفحماوي
عرب ٤٨

ينظم حراك الشباب الفحماوي مشروعا لتبادل الكتب للعام الثاني على التوالي، من أجل مساعدة العائلات قبيل افتتاح العام الدراسي الجديد.

وانطلق المشروع "كتابي كتابك 2" القائم على تبادل الكتب والمستلزمات الدراسية المختلفة في مدينة أم الفحم، قبل أيام، إذ قام باستقبال تبرعات الأهالي في المركز الجماهيري (الطابق الثاني).

وقالت عضو حراك الشباب الفحماوي، بيان وتد، لـ"عرب 48" إن "معرض تبادل واستلام الكتب افتتح، يوم 17 آب/ أغسطس الجاري ويستمر لغاية 3 أيلوم/ سبتمبر المقبل، ويستقبل الأهالي والطلاب يوميا باستثناء أيام الجمعة منذ الساعة 12:00 ولغاية 18:00 في المركز الجماهيري بأم الفحم".

كما يوزع الحراك أوراق عمل هادفة على المتوافدين وأبنائهم تعزز الهوية الفلسطينية.

يذكر أن حراك الشباب الفحماوي يضم مجموعة شبابيّة فحماويّة مُستقلة تأسست في العام 2018، تسعى لإحياء أم الفحم اجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، برؤية وطنيّة تقدميّة.

بودكاست عرب 48

#حراك الشباب الفحماوي
#تبادل الكتب
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#العام الدراسي

حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب

حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب

حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب

حراك الشباب الفحماوي ينظم مشروعا لتبادل الكتب

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