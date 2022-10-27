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الطلاب العرب في جامعة تل أبيب ينظمون وقفة التحامية مع نابلس

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 15:01

الطلاب العرب في جامعة تل أبيب ينظمون وقفة التحامية مع نابلس
من الوقفة في جامعة تل أبيب، اليوم
عرب ٤٨

نظمت الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب/ الشيخ مونّس، جفرا- التجمع الطلابي، والجبهة الطلابية، ومنتدى إدوارد سعيد ومنتدى الحقوق، اليوم الخميس، وقفة التحامية مع الأهل في مدن الضفة، وفي نابلس بشكل خاص، في ظل العدوان المستمر والمتصاعد عليهم من قبل قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة وفي ظل الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية التي يُنزلها الاحتلال هناك، وفقا للحركات الطلابية.

وأضافت الحركات الطلابية أنه "شارك في الوقفة عشرات الطلاب من الجامعة، حيث رُفعت الأعلام والهتافات المناهضة لسياسات الاستعمار والقمع التي لا يزيدها الوقت إلا وحشية وقباحة".

وأكدت أن "مشاركة الطلاب، اليوم، على الرغم من الفترة المشحونة سياسيا، والضغوطات التي يعاني منها الطالب في بداية السنة الدراسية، هي رسالة واضحة بأننا أبناء شعب واحد، وأن ألمنا واحد ومصيرنا واحد. لن تفصلنا تقسيمات الاحتلال الوهمية عن أهلنا في الضفة وفي غزة وفي القدس وفي المخيمات والشتات. لن تؤخرنا الضغوطات اليومية عن تلبية النداء وعن الالتحام مع أبناء شعبنا في كل مناسبة وفرصة".

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#جامعات
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#جفرا
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