جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

نظمت مجموعة من الطلاب العرب في جامعة تل أبيب/ الشيخ مونّس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام الجامعة، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين، بعد استشهاد 35 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحركات الطلابية في الجامعة بينها "جفرا - التجمع الطلابي" والجبهة الطلابية ومنتدى الحقوق ومنتدى إدوارد سعيد.

ورفع الطلاب في الوقفة الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الاحتلال إلى زوال"، "حق الشعب الفلسطيني أن يعيش"، "كفى للإعدامات".

وردد الطلاب خلال الوقفة هتافات إسناد لمخيم جنين والشهداء، وأخرى مطالبة إنهاء الاحتلال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما رفع الطلاب أسماء الشهداء الذين استشهدوا في مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي على يوم الخميس الماضي.

واقتحم عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ألموغ كوهن، الوقفة مستفزا الطلاب العرب ومحاولا الاعتداء عليهم وخطف العلم الفلسطيني.

ووقفت مجموعة من اليمين المتطرف مقابل وقفة الطلاب العرب، ودعت إلى "ترحيل العرب الى سورية وقطاع غزة".