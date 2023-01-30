عرب ٤٨ يتجدد
  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 13:57

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب
من الوقفة الاحتجاجية أمام جامعة تل أبيب (عرب 48)
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

نظمت مجموعة من الطلاب العرب في جامعة تل أبيب/ الشيخ مونّس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام الجامعة، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين، بعد استشهاد 35 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحركات الطلابية في الجامعة بينها "جفرا - التجمع الطلابي" والجبهة الطلابية ومنتدى الحقوق ومنتدى إدوارد سعيد.

ورفع الطلاب في الوقفة الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الاحتلال إلى زوال"، "حق الشعب الفلسطيني أن يعيش"، "كفى للإعدامات".

وردد الطلاب خلال الوقفة هتافات إسناد لمخيم جنين والشهداء، وأخرى مطالبة إنهاء الاحتلال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما رفع الطلاب أسماء الشهداء الذين استشهدوا في مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي على يوم الخميس الماضي.

واقتحم عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ألموغ كوهن، الوقفة مستفزا الطلاب العرب ومحاولا الاعتداء عليهم وخطف العلم الفلسطيني.

ووقفت مجموعة من اليمين المتطرف مقابل وقفة الطلاب العرب، ودعت إلى "ترحيل العرب الى سورية وقطاع غزة".

بودكاست عرب 48

#جامعة تل أبيب
#وقفة احتجاجية
#جفرا التجمع الطلابي

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

جامعة تل أبيب: وقفة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاولة اعتداء يمينية على الطلاب العرب

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جفرا - التجمع الطلابي في القدس: انطلاقة متجددة وحوارية ثقافية
جفرا - التجمع الطلابي في القدس: انطلاقة متجددة وحوارية ثقافية

2023-01-18

التجمّع الطلّابيّ يستضيف سامي أبو شحادة وأشرف قرطام
التجمّع الطلّابيّ يستضيف سامي أبو شحادة وأشرف قرطام

2023-01-11

تعليم مجاني من 0 - 3 أعوام حقيقة أم وعود انتخابية؟
تعليم مجاني من 0 - 3 أعوام حقيقة أم وعود انتخابية؟

2023-01-08

الأكثر قراءة

شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة

شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية

2023-01-29
حالة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة

2023-01-29
الكابينيت يقر غلق منزل منفذ عملية مستوطنة

الكابينيت يقر غلق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس

2023-01-29
إيران تحبط هجوما بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة

إيران تحبط هجوما بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة

2023-01-29
اعتقال شاب من الشيخ دنون بسبب بوست في شبكة التواصل الاجتماعي

اعتقال شاب من الشيخ دنون بسبب بوست في شبكة التواصل الاجتماعي

2023-01-29