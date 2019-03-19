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"أمنستي" تعقد ندوة حول ازدياد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 18:47

"أمنستي" تعقد ندوة حول ازدياد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨

تعتزم منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عقد نقاش عام يوم الخميس 28 آذار\ مارس الجاري، يتناول موضوع ازدياد التحريض الإسرائيلي السياسي والجماهيري ضد الجماهير الفلسطينية. 

وأشارت المنظمة في بيان الدعوة للنقاش الذي يأتي تحت عنوان "تحريض أمر حرية التعبير عن الرأي؟"، إلى أن أبحاثا كثيرة صدرت حول هذا الموضوع، وتلفت معظمها إلى أن موجات التحريض تتفاقم وتزداد حدّة في الأزمات السياسية، الحروب والفترات الانتخابية. 

وأردفت المنظمة أن "التعبير عن الرأي هو مبدأ ديمقراطي ثمين، لكن كيف يمكن مواجهة الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين الذي يستتر وراء ادعاءات حرية التعبير عن الرأي؟ كيف يمكن الحد من خطاب الكراهية دون المسّ في حرية التعبير؟ لماذا توجّه غالبية الاتهامات بالتحريض ضد الفلسطينيين؟ وما هو دور الإعلام في الترويج للخطاب التحريضي؟".

وذكرت المنظمة أنه سوف يتم تداول هذ الأسئلة في الندوة التي سوف تُعقد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء في مسرح "خشبة" في مدينة حيفا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أمنستي
#"تحريض أمر حرية التعبير عن الرأي؟"
#منظمة العفو الدولية

من عرب 48

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