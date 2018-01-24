نسبة الأكاديميين العرب ترتفع بنحو 80% خلال 7 سنوات

حققت نسبة الطلاب العرب في المعاهد الأكاديمية قفزة كبيرة، إذ ارتفعت بنحو 80%، وارتفعت نسبة الطلاب العرب المتقدمين للقب الأول بنحو 60%، في ارتفعت نسبة المتقدمين للطلب الثاني منذ عام 2010 حتى 2016 إلى الضعف، وارتفعت نسبتهم في اللقب الثالث بـ60%.

وبحسب المعطيات التي نشرها مجلس التعليم العالي في إسرائيل، ارتفعت نسبة الطلاب العرب في الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية الإسرائيلية في السنوات السبع الأخيرة بـ78.5%، في حين ارتفت نسبت من يدرسون اللقب الأول بنحو 60%.

وفي العام 2010، كان عدد الأكاديميين العرب نحو 26 ألف طالب في مختلف الجامعات والكليات، ووصل في عام 2017 إلى نحو 47 ألف طالب.

ومنذ العام 2010 حتى 2017، ارتفع نسبة طلاب اللقب الأول بنحو 58%، وكانت نسبتهم 10.2% من مجمل الطلاب، ووصلت إلى 16.1% عام 2017، وفي ذات الفترة، تضاعف عدد الطلاب العرب الي يدرسون اللقب الثاني من 6.2% من مجمل الطلاب إلى 13%، وارتفعت بنحو 60% في أوساط اللقب الثالث، من 3.9% عام 2010 إلى 6.3% من مجمل الطلاب.

وحتى اليوم، لم يصل الطلاب العرب في المواضيع والأقسام المختلفة إلى نسبة تماثل نسبتهم في إسرائيل (21%)، بل في كثير من المواضيع يكون التمثيل أقل بكثير من نسبتهم في البلاد، والأقسام الوحيدة التي تتساوى بها مسبة الطلاب مع نسبتهم في البلاد هي شهادة التدريس ومواضيع المهن الطبية المساندة.

وحتى العام 2016، درس 32% من الطلاب العرب اللقب الأول في الجامعات، في حين درس 23% منهم في الكليات الحكومية، و17% في الجامعة المفتوحة و12% في الكليات الخاصة و16% في الكليات التربوية.

وفي السنوات الأخيرة، تغير الوضع كثيرًا على صعيد عدد الطلاب الذين يتقدمون لشهادة التدريس، والتي كانت الأعلى في حقبة معينة، إذ أثر الأجر المنخفض والطلب المرتفع وقلة فر العمل إلى تقليل عدد الراغبين في دراسة هذا الموضوع، والتوجه لمواضيع أخرى تتوفر فيها فرص العمل بنسبة أكبر.

وارتفعت نسبة الطلاب العرب في مواضيع كانت نسبتهم فيها متدنية جدًا، مثل مواضيع الهندسة المختلفة التي ارتفعت نسبة الطلاب العرب بنحو 66%، وفي مواضيع الرياضيات والعلوم الدقيقة بنحو 44%، وفي مواضيع العلوم الإنسانية ارتفعت بنحو 66%، وسجل الارتفاع الأكبر في كليات العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، إذ ارتفعت نسبة الطلاب العرب لنحو 87%.

وسجلت جامعة حيفا أعلى نسبة للطلاب العرب في مختلف المواضيع، إذ تصل نسبتهم إلى 41.4% من مجمل الطلاب، تلاها نعهد التخنيون بنسبة 22.2%، الكليات الحكومية بنسبة 15.5%، جامعة تل أبيب بنسبة 14.5%، جامعة بار إيلان بنسبة 13.1%، الكليات الخاصة بنسبة 13%، الجامعة العبرية في القدس بنسبة 12%، جامعة بن غوريون بنسبة 7.6% وجامعة مستوطنة "أريئيل" بنسبة 4.7%.