"إلّا القمع الداخلي": تغريدات السعوديين في الأزمة مع كندا

طردت المملكة السعودية ليل الأحد- الإثنين، السفير الكندي في السعودية وقامت باستدعاء سفيرها بكندا والبدء بقطع العلاقات بين الدولتين، معللةً قراراتها بـ"ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندي والسفارة الكندية بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات للإفراج عنهم فورًا".

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان. — Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018

وجاء ذلك بعد حملة اعتقالات جديدة شنّتها السلطات بحق ناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، الأسبوع الماضي، واعتقلت فيها الناشطة الحقوقية سمر بدوي والكاتبة نسيمة السادة.

وبدوي هي شقيقة الناشط والكاتب رائف بدوي، المعتقل منذ عام 2012 بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، عدا عن عدة اعتقالات سابقة بحق سمر من قبل السلطات السعودية بعضها بعد رفع والدها دعاوى ضدها.

كما أعلنت صفحة "معتقلي الرأي" السعودية، التي ترصد الاعتقالات التعسفية التي قامت بها السعودية لقمع الحقوقيين وإخراس الأصوات المنادية بحقوق الإنسان.

تأكد لنا أن من بين المعتقلات في حملة أمس الناشطة والكاتبة #نسيمه_الساده، والناشطة #سمر_بدوي، وهناك أسماء أخرى لم يتم التأكد منها بعد. pic.twitter.com/3rFq1MgXfC — معتقلي الرأي (@m3takl) August 1, 2018

وأثارت الأزمة حملة من التغريدات التي تمجّد السلطات السعودية وممارساتها و"حفاظها على سيادتها" كما وصفتها بعض التغريدات في "تويتر"، بعد أن وصل وسم #السعودية_تطرد_السفير_الكندي. فيما ارتفعت بعض الأصوات متحدّثة عن السبب الرئيسي للأزمة الدبلوماسية، وهو تدخّل السفارة الكندية بوضع الناشطين والناشطات الحقوقيين في السعودية وبالممارسات القمعية بحقّهم، وتحديدًا سمر بدوي وهي من آخر المعتقلات، لتبدأ المنشورات بتخوينها مثل بقية الحقوقيين، تمامًا مثلما اعتادت السلطات السعودية.

فكتبت إحدى مستخدمات "تويتر" على حاسبها: "من هي سمر بدوي؟ مبرمجة على عصيان البلد ومن زوار السفارات، تعليمها ابتدائي كيف أصبحت ناشطة وحقوقية وتطالب كندا بها؟".

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

من هي سمر بدوي

هي مبرمجة على عصيان البلد ومن زوار السفارات

تعليمها ابتدائي كيف اصبحت ناشطه وحقوقيه !!!

وتطالب كندا بها ؟ — جود #توطين (@jojo19219018) August 6, 2018

فيما كتبت شابة باسم فاطمة بنت فهد بنت سعيد على حسابها في "تويتر" تقول إنّ "البعض لا يفهم عالم الجاسوسية ولا يفهم مصطلح ومعنى تجنيد ولا يفهم لماذا كندا تطالب بالإفراج الفوري عن سمر بدوي، رغم أنها لا تحمل جواز سفر كندي وليست مواطنة كندية، ولا يفهم لماذا هذه الدولة وغيرها من الدول تفعل هكذا، ليس من أجل الحقوق ".

#السعودية_تطرد_السفير_الكندي

البعض لا يفهم عالم الجاسوسية ولا يفهم مصطلح ومعنى تجنيد ولا يفهم لماذا كندا تطالب بالافراج الفوري عن #سمر_بدوي رغم انها لا تحمل جواز سفر كندي وليست مواطنة كندية ، ولا يفهم لماذاً هذه الدولة وغيرها من الدول تفعل هكذا ، ليس من أجل الحقوق ! — فاطمة بنت فهد بن سعيد (@ifus81) August 6, 2018

كتب حساب آخر على "تويتر" أنّ "كندا حزينة من أجل سمر بدوي ولجين الهذلول ومجموعة ليبراليين، أرأيتم الآن أن الليبراليين لا يقومون إلّا بجلب المشاكل إلى هذه البلد؟"

#السعودية_تطرد_السفير_الكندي



كندا زعلانه عشان



سمر بدوي



ولوجين الهذلول



وطقة الليبراليه



شفتوا ان الليبرالين....



مايجيبون الا المشاكل لبلدهم...



هل من معتبر !!!!! — عبّط (@l0Iu0) August 6, 2018

وكتبت أخرى على حسابها في "تويتر" أنّ "سمر بدوي من ضمن الخونه عملاء السفارات اللي جندتهم بريطانيا وكندا لزعزعة استقرار السعودية بأسماء ناشطات حقوقيات".

سمر بدوي من ضمن الخونه عملاء السفارات اللي جندتهم بريطانيا و كندا لزعزعة استقرار السعودية بأسماء ناشطات حقوقيات كأن مافي امرأة مظلومة الا بالسعوديه بينما الاْردن ولبنان ومصر وباقي الدول مليانه اضطهاد وتعنيف وجرائم تشيب الرأس في حق النساء #سمر_بدوي #عملاء_السفارات — منى القرشي

بالمقابل، ارتفعت أصوات أخرى تنادي بالحرية للناشطات والناشطين المعتقلين في سجون السعودية، فكتب حساب معتقلي الرأي "كان الأجدر بالسلطات السعودية أن تراجع سياستها القمعية وتفرج فورًا عن جميع معتقلي الرأي من الناشطات والناشطين والأكاديميين وغيرهم".

;كان الأجدر بالسلطات السعودية أن تراجع سياستها القمعية وتفرج فوراً عن جميع معتقلي الرأي من الناشطات والناشطين والأكاديميين وغيرهم .. بدل أن تصدر البيانات وتقطع العلاقات وتزعم أن الاعتقالات التعسفية هي "ادعاءات مجافية للحقيقة" !! pic.twitter.com/KJAit2qn9I — معتقلي الرأي (@m3takl) August 6, 2018

بينما كتب أحد المدونين تغريدة على "تويتر" يعدّد فيها الأزمات الدبلوماسية التي تخوضها السعودية، مضيفًا في النهاية " وفي الداخل قمع وبطش لكلّ التيارات، وحرب على جيب المواطن ! . جنون غير مسبوق".

- أزمة مع كندا

- ازمة مع ألمانيا

- حرب باليمن

- أزمة مع قطر

- أزمة مع لبنان

- أزمة مع الجزائر

- توتّر مع المغرب

- تآمر على فلسطين

- حرب إعلامية على تركيا

.

وفي الداخل قمع وبطش لكلّ التيارات، وحرب على جيب المواطن !

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جنون غير مسبوق

.#افعال_لا_اقوال#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي تركي الشلهوب(@TurkiShalhoub) August 6, 2018

وكتب حساب آخر باسم "جين الثورة" على "تويتر" يقول إنّ "السعودية ترد على كندا بقائمة نساء أصليين قتلتهم كندا بدلًا من إطلاق سراحج المعتقلات، كأنهم يتباهى كل منهم بقمع النساء أكثر".

السعودية طالعه ترد ع كندا

بقائمة نساء اصليين قتلتهم كندا

مش تطلق سراح المعتقلات

يتبهى كل منهم بقمع النساء#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي — جين الثورة (@medo011154) August 6, 2018

كذلك كتب أستاذ الأخلاق السياسية محمد المختار الشنقيطي على حسابه في "تويتر" إنّ "حكام السعودية الجدد يضطهدون المسلمين على طريقة أبي جهل وأبي لهب، ويتعاملون بعنجهية مع النجاشيّ (رئيس وزراء كندا) الذي لا يُظلَم عنده أحد!!".

حكام #السعودية الجدد يضطهدون المسلمين على طريقة أبي جهل وأبي لهب، ويتعاملون بعنجهية مع النجاشيّ (رئيس وزراء كندا) الذي لا يُظلَم عنده أحد!! #السعودية_تطرد_السفير_الكندي — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 6, 2018

ويذكر أن السعودية قامت باعتقال أكثر من 17 ناشطة وناشطًا منذ أيار/مايو الماضي، فيما حاولت الظهور بمظهر تقدمي ضمن خطة "السعودية 2030" التي كان من أبرز نشاطاتها رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية، مرفقةً رفع الحظر بسياسات وقوانين ترسّخ القمع للنساء في ظل استمرار نظام الولاية الذي كانت معظم اعتقالات الحقوقيات بسبب حديثهن عنه وانتقاده.