لغة الجسد في علم النفس.. معلومات قيمة

لمعرفة لغة الجسد تحتاج إلى قليل من التركيز والعلم، التركيز على حركات جسد المتحدث، فتكتشف ما الذي يدور بداخلهُ أو حالتهُ النفسية والذهنية.

لغة الجسد هي المترجم لحركات الإنسان عند التحدث، ومنها الإيحاءات التي يصدرها، والتي لها دلالات كثيرة توضح شخصيتهُ، وإذا أردت أن تعرف الأشخاص من حولك بنظرة تختلف يجب أن تعرف لغة الجسد.

نستخدم لغة الجسد في الاتصال والتعبيرات كلما تواصلنا وجها لوجه مع شخص آخر، نحن نستخدم أحيانًا العض على الشفاه كطريقة توحي للتعبير عن شيء ما ولا نريد أن نلفظ شيء عنه مع الآخرين من خلال تعبيرات وجهنا، وحركات الجسم، والاتصال بالعين، وإيماءات اليد، ونبرة الصوت، والتعبيرات الدقيقة التي تحمل المعنى لمن هم من حولنا، إنها مفردات غير لفظية تستخدم التعبيرات التي تؤكد أو تغير معنى العامية المباشرة التي نستخدمها، إن تعلم قراءة لغة الجسد، وتعلم التعبير عن أنفسنا من خلال لغة جسدنا، يمكن أن يساعد على تحسين التواصل فيما بيننا.

التواصل غير اللفظي يأخذ المعنى بشكل ثنائي الاتجاه، عندما تشعر بالراحة في التواصل مع جسمك، من الممكن أن تصبح ماهرًا مع الإشارات غير اللفظية التي ترسلها إلى الآخرين، في الواقع قد يكون التواصل من خلال لغة الجسد والإشارات غير اللفظية الأخرى ممتع للغاية.

أثناء عملك على مهاراتك للتواصل مع الإشارات غير اللفظية، ستكتسب بشكل طبيعي مهارات أفضل حول كيفية تفسير لغة الجسد التي يصدرها الآخرون، والتي لها فوائدها أيضًا، إذا كنت تعمل على مهارات الاتصال الخاصة بك، يمكن لأحد الخبراء مساعدتك على تحديد ما تريد تعلمهُ وكيف، يمكن أن يساعدك العلاج في تطوير أسلوب التواصل والمهارات، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمواضيع أخرى مثل القلق أو الخجل.

أنواع التواصل مع لغة الجسد

يمكن أن تساعدك استخدام لغة الجسد الإيجابية في الحصول على ما تريد، خصوصا إذا كنت تعرف كيفية استخدامها، من المحتمل أن تحصل على وظيفة جديدة، أو تساعدك على بيع منزل، أو بدء علاقة جديدة.

لغة الجسد السلبية، من ناحية أخرى يمكن أن تمنعك من الحصول على الأشياء التي تريدها، كما يمكن أن تسبب لك أن تخسر بعض أصدقائك، أو تفوت الفرص في الحصول على العمل، أو من المحتمل الإساءة إلى الأشخاص الذين تريد إقناعهم بطريقة غير مقصودة.

ما مدى الثقة بالتواصل من خلال لغة الجسد؟

عادة ما تكون موثوقة للكشف عن مشاعرك الحقيقية، ومع العلم أن لغة الجسد ليست محل ثقة تمامًا إذا كان الشخص الذي يعبر يعرف كيفية استخدامها جيدًا ويتلاعب بها.

تصدر منك لغة الجسد معظم الوقت سواء كنت تنوي الكشف عنها أم لا، ومع ذلك يجب أن تكون حذرًا عند الإيحاء بإشارات التواصل غير اللفظي لشخص آخر، قد تفسر لغة الجسد بطريقة واحدة، لكن الإيماءة قد تعني شيئًا مختلفًا تمامًا لدى شخص آخر عند قراءة إشارات لغة الجسد، من المهم بشكل خاص معرفة متى تكون هناك اختلافات ثقافية بين الناس، لتجنب حصول المشاكل من خلال أسباب غير مباشرة وغير مقصودة.

أمثلة عن لغة الجسد

أمثلة لغة الجسد التالية شائعة، عادة ما يكون من السهل تمييز معناها بمجرد تعلمها.

الذراعين ووضعهما

تشابك الذراعين على الصدر، ربما تكون ذراعيك أو قدميك إحدى الأنواع الأولى من التواصل عبر الجسد الذي يلاحظهُ الناس عندما يرونك، يمكنك استخدامها للغة الجسدية الإيجابية أو لغة الجسد السلبية.

يُنظر دائمًا إلى تشابك الأذرع عبر صدرك على أنها حركة من لغة الجسد تعبر عن الدفاع، يُنظر إليك على أنك غير آمن أو منزعج أو منغلق على نفسك، عندما تفعل ذلك أحيانًا قد تبدو غاضبًا أو عنيدًا.

إذا رأيت أحد يقوم بتشابك ذراعيه أو أرجلهُ متقاطعة لفترة طويلة من الزمن، تذكر أنهُ من المحتمل أن تكون بسبب قلة درجة الحرارة والشعور بالبرد جدًا، أو من المحتمل بسبب التعب.

الابتسامة

يمكن أن تعني الابتسامات أشياء مختلفة، اعتمادًا على تعبير الوجه الدقيق، هناك ابتسامات سعيدة وابتسامات خجولة وابتسامات دافئة وابتسامات سخرية، تتكون ابتسامة دوشين من سحب زوايا الفم بينما تضغط على عينيك، إنها تعتبر ابتسامة حقيقية، على عكس الابتسامة المزيفة حيث تعرض أسنانك فقط، هل سبق لك أن سمعت عن المصطلح، "عيون تبتسم" بعض الناس جيدون حقًا في إرسال ابتسامة من خلال الاتصال المباشر للعين، عندما تعرض ابتسامة دوشين الأصلية، فإنك تخبر الناس أنك ودود وهم ودودون لهذا السبب أنت مرتاح جدًا بالحديث معهُ.

إمالة الرأس

عندما تُميل رأسك إلى الجانب، فهذا يعني عادة أنك تستمع باهتمام وعمق لمعرفة المعلومات التي يتم إخبارك بها، يمكن أن يعني أيضًا أنك تركز بشدة مع المتحدث.

تشابك أصابعك

تمسك أطراف أصابعك معًا تخبر الناس على أن لديك سلطة والسيطرة، يستخدم الرؤساء والسياسيون هذه الإيماءة في كثير من الأحيان لإظهار أنهم مسؤولون عما يتحدثون.

وضع الساقين

إنّ وضعية الجلوس في وضع الساقين والقدمين بالمقربة من بعضهما البعض تدلُّ على تواضع واحترام للطرف الآخر المقابل، إنما في حال وضعية قدم فوق الأخرى فهذه الحركة تدلُّ على التكبّر والمحاولة في اختلاق الأكاذيب أثناء الحديث، بينما في حالة المشي فإنّ المشي المتسرع وحركات الأرجل غير المنتظمة تعبر عن التوتر وعدم الثقة بنفسك كما تعبر عن الخوف ومحاولة من المتحدث بالانسحاب فورًا، فالأرجل لا تكذب فهي من أعضاء الجسد التي يستنبط عنها قراءة للغة الجسد بعمق كبير.

لمس أو حك الأذن

عندما تلمس أذنك، فإنك تُظهر أنك تحاول اتخاذ قرار ولكنك لم تصل للقرار بعد، كما تعبر عن التشكيك بالحديث وبطبيعة الحديث المسموع، وخصوصا في حال ذكر جملة (لقد فهمتك) وأنت تحك الأذن أو الأنف أو الذقن فهذا يدل على عدم فهم شيء أبدًا.

حك فروة الرأس

قد توحي هذه الحركة للأشخاص المقابلين لك أثناء الحديث، عن النسيان ومحاولة التذكر، لكن في بعض الأحيان تعبر عن حالة من التوتر التي تعاني منها، وتظهر عند بعض الأشخاص في حالة ضياع وعدم القدرة على التصرف، وعادة في وضعية الغضب تكون نتيجة قيام شخص ما بفعل معيّن، أثار نقطة الغضب لديك، أو لربما تكون نتيجة صدمة من عمل ما حصل أمامك.

الوقوف بشكل مستقيم

الوقوف منتصبًا بموقف جيد يدل على أنك تشعر بالثقة. ولا تحمل تأويلات أخرى.

اليدين مفتوحة أو يد فوق يد

فتح الكفين أثناء التحدث للأعلى، تعتبر من أكثر الدلالات التي توحي مدى صدق المتحدث، ولذلك تجد غالبية زعماء العالم ورؤساء الدول، يحافظون على وضعية انفتاح اليد والذراعين، وفي الجهة المعاكسة من يقوم بإخفاء يدهُ، أو جعلها وراء ظهره، فغالبًا يريد أن يخفي شيء من الحديث الدائر معهُ، فكن على علم بأنّ الأمر ينقصهُ الكثير من الحقيقة.

بينما في حالة انفتاح اليدين ويكونا الكفين باتجاه الأسفل، هنا يكون التعبير عن ممارسة السلطة والسعي إلى الحصول على السيطرة، وتعتبر هذه الحركة من أشهر حركات هتلر الشخص الذي حكم أوروبا يومًا ما.

بينما في حالة وضع اليد اليمنى فوق اليسرى، تعتبر حركة شهيرة خصوصا في المواقف الرسمية عندما يكون في وضع الوحدة والصمت، ومن المحتمل أن تعبر عن الاحترام والتقدير، مع العلم أنه عندما يكون الشخص جالسا تساعد على تسلسل الأفكار.