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كولومبيا: شاكيرا تشيد بالتعليم وتبني مدرستين

تاريخ النشر: 03/11/2018 - 22:17

كولومبيا: شاكيرا تشيد بالتعليم وتبني مدرستين
(تويتر)
عرب ٤٨/ رويترز

صرّحت نجمة البوب شاكيرا خلال زيارة لبلدها الأم كولومبياـ يوم أمس الجمعة، أنه يتعين على بلادها الاستثمار بشكل أكبر في التعليم إذا كانت تريد الازدهار.

وأدلت شاكيرا بهذه التصريحات في ختام جولة غنائية لها وبعد وضع حجر الأساس لمدرستين ستقوم ببنائها مؤسستها الخيرية.

وحضرت شاكيرا احتفالين في قرطاجنة ومسقط رأسها بارانكيا، وهما الموقعان اللذان ستقام فيهما المدرستان.

وقالت شاكيرا للصحفيين "حينما لا يحصل بعض الأطفال على نفس التعليم الذي يحصل عليه الآخرون الذين يعيشون في أوضاع أفضل لا يمكن أن نتكلم عن بلد يسوده السلام لا يمكن أن نتكلم عن بلد به مساواة لأن التعليم هو ما يجعلنا متساويين".

وحثت الحكومة على زيادة الإنفاق على التعليم وقالت إن دعم التعليم يجب ألا يأتي من المشاهير فقط.

وأسست المغنية التي يبلغ عمرها 41 عاما مؤسستها الخيرية عام 1997 عندما كان عمرها 18 عاما فقط. واشتقت اسمها "بييز ديسكالثوس" من ثالث ألبوم لها والذي حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيد الدولي، والذي يعني "بير فيت" أي الأقدام الحافية.

ولمؤسسة شاكيرا أربع مدراس بالفعل في قرطاجنة وبارانكيا وكيبدو وسواتشا.

وستنتهي جولة شاكيرا، التي تضمنت 54 عرضا وبدأت في هامبورج في حزيران/ يونيو، اليوم السبت في بوجوتا عاصمة كولومبيا.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه الجولة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، ولكنها تأجلت للسماح لشاكيرا بعلاج نزيف في حبالها الصوتية.

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ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#شاكيرا
#مدارس
#كولومبيا
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#ازدهار

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