البرازيل: الحمى الصفراء تواصل حصد الأرواء

سارع مواطنون برازيليون للحصول على تطعيمات في المراكز الصحية ضد الحمى الصفراء، بعد الزيادة في عدد حالات الوفاة بمرض الحمى، وتحذير من منظمة الصحة العالمية من خطر عدم التطعيم،

وقالت متحدثة باسم ولاية مينا جيرايس بوسط شرق البرازيل، إن أشخاصا اضطروا للانتظار لما يصل إلى سبع ساعات للحصول على جرعة في مدينة بيلو ريزونتشي التابعة للولاية، لأن المراكز الصحية لم تكن مستعدة لزيادة الطلب على التطعيمات.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن بعض المراكز الصحية في مينا جيرايس وولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد امتنعت عن استقبال الناس لنفاد جرعات التطعيم والمحاقن.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي، إن ولاية ساو باولو التي تضم مدينة ساو باولو كبرى مدن أمريكا الجنوبية، يجب اعتبارها عرضة لخطر الحمى الصفراء، وأوصت المسافرين الأجانب بالحصول على تطعيمات قبل زيارتها.

لكن وزارة الصحة البرازيلية قالت، إن التوصية التي تأتي قبل أسابيع فقط من الكرنفال وهو مناسبة يقصد خلالها عشرات الآلاف من السائحين البرازيل، لن تدفعها إلى تغيير تحذيرها الذي يوصي المسافرين إلى المناطق الريفية فقط بالتطعيم. وجميع حالات الإصابة المعروفة في مناطق ريفية حيث يوجد البعوض الذي يحمل الفيروس.

وتم تسجيل أغلب الحالات الجديدة في ولايتي ساو باولو، حيث لقي 11 شخصا حتفهم جراء الإصابة بالحمى الصفراء منذ تموز/يوليو من العام الماضي، ومينا جيرايس، حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة هذا الأسبوع ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 15.

وقالت السلطات الصحية الاتحادية وفي الولايات إن الجرعات كافية لتغطية حملات التطعيم التي تم تكثيفها في أكثر المناطق تأثرا.

وقالت إن مراكز الصحة العامة ستكون لها أولوية الحصول على المخزونات من جرعات التطعيم. وقالت بعض سلاسل الصيدليات إن ما لديها من جرعات التطعيم نفد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في مينا جيرايس، فيفيان كامبوز "هرع الكثيرون للحصول على التطعيمات بشكل لم تكن المراكز الصحية مستعدة له، لكن ليس هناك عجز في التطعيمات".