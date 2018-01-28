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باحثون: ألعاب الأطفال المستعملة تحوي سمومًا تضر بالصحة

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 12:49

باحثون: ألعاب الأطفال المستعملة تحوي سمومًا تضر بالصحة
(توضيحية)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

أجرى باحثون بريطانيون، دراسة حديثة وتوصلوا من خلالها، إلى أن البلاستيك في ألعاب الأطفال المستعملة يحتوي على مواد سامة ومسرطنة، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة الأطفال.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" صباح اليوم الأحد، أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة "بليموث" البريطانية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص الباحثون 200 لعبة بلاستيكية مستعملة موجودة في دور حضانة ومنازل ومحال لبيع الأشياء القديمة المستعملة، في منطقة ساوث ويست بانجلترا، بحثا عن 9 عناصر خطرة.

واستخدم الفريق تكنولوجيا فلورية أشعة إكس (الأشعة السينية مرتفعة الطاقة) لتحليل عدد من الألعاب، من سيارات وقطارات حتى المكعبات والأرقام البلاستيكية، وكانت جميع الألعاب صغيرة الحجم للدرجة التي يمكن للأطفال مضغها.

ووجد الباحثون تركيزا عاليا من العناصر الخطرة بما فيها الأنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم، ويمكن لهذه المواد أن تسبب التسمم المزمن حال تعرض الأطفال لها لفترة ممتدة من الزمن حتى لو كان تركيزها منخفضا.

والتسمم المزمن هو حالة التسمم الناتجة عن تناول متكرر ومستمر لجرعات من مادة سامة على مدى فترة طويلة، وإذا ما وضع الأطفال هذه الألعاب في أفواههم قد يتعرضون لمستويات أكبر من هذه المواد الكيماوية.

ووجد الباحثون أيضًا أن هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسعة كاملة، وكان تركيز بعضها كبيرا بصورة كافية ليجعلها مخالفة لمعايير السلامة الأوروبية.

وأجرى الفريق تحليلا منفصلا لحوالي 26 من هذه الألعاب للوقوف على مدى توافقها مع الحدود التي وضعتها إدارة توجيه سلامة الألعاب بالمجلس الأوروبي.

وفشلت 10 ألعاب منها في اجتياز الاختبار لأنها كانت تحتوي على معدلات مرتفعة جدا من برومين وكادميوم أو الرصاص.

وتعد الألعاب البلاستيكية الحمراء والصفراء والسوداء الأشد ضررا، بحسب الفريق.

وقال قائد فريق البحث، من جامعة "بلايموث" الدكتور أندرو تيرنر، إن "لعبة مربعات ليغو البلاستيكية التي اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات تمثل الفشل الكبير".

وأضاف: "الألعاب في هذه الأيام لم تكن تخضع لأية اختبارات ونحن نستخدمهم الآن ونقدمها لمن بعدنا".

وأشار إلى أن الألعاب البلاستيكية المستعملة تمثل خيارا جذابا للعائلات لأنها "إرث مباشر من الأصدقاء والأقارب أو سعرها رخيص ويمكن الحصول عليها بسهولة من المتاجر الخيرية ومن على الإنترنت".

واستطرد: تيرنر: "على المستهليكن الانتباه أكثر للمخاطر المحتملة المرتبطة مع الألعاب البلاستيكية القديمة البراقة الشكل والصغيرة والتي يمكن للطفل وضعها في فمه".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألعاب الأطفال
#البلاستيك
#السرطان
#مواد سامة

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