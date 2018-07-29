اعتمادُ أول عقار يُعالج سرطان الدم النخاعي

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأميركي (FDA) على عقار جديد يحمل اسم "تيبسوفو" ويُعدّ أول علاج موجه لمرض سرطان الدم النخاعي، وأوضحت الهيئىة، أمس السبت، أن العقار الجديد، مُعدٌ لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد، أو ما يُعرَف بـ"اللوكيميا"، الذين لديهم طفرة جينية محددة.

وتمت تجربة فاعلية وسلامة العقار الجديد، بعد إجراء تجربة على 174 مريضا بالغا يعانون من المرض، وكان بعضهم لديه طفرة جينية محددة.

ومن أصل 110 مرضى طلبوا نقل دم أو صفائح دموية في بداية الدراسة، بقي 37 بالمائة من المرضى على الأقل 56 يوما دون الحاجة إلى نقل الدم بعد العلاج بالعقار الجديد.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار، زيادة خلايا الدم البيضاء، وآلام المفاصل، والإسهال، وضيق التنفس، وتورم الذراعين أو الساقين، والغثيان. كما قد يشعر المريض أيضا بالألم أو تقرحات في الفم أو الحلق، وعدم انتظام ضربات القلب، والطفح الجلدي، والحمى، والسعال، والإمساك.

وبحسب الهيئة، يتشكل سرطان الدم النخاعي الحاد في نخاع العظام، ويؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم.

ووفقا لتقديرات المعهد الوطني الأميركي للسرطان، فإنه سيتم تشخيص ما يقرب من 21 ألف حالة بسرطان الدم النخاعي الحاد العام الجاري في الولايات المتحدة.

ويشمل العلاج الموجه للسرطان، الأدوية أو المواد التي تمنع نموه وانتشاره عن طريق التداخل مع بعض الجزيئات التي تشارك في نمو وانتشار الأورام.

وهيئة الغذاء والدواء الأميركية، هي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان، ومسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية والعقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية.