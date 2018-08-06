  2. صحة
  3. صحة

القدرات العقلية لكبار السن تتأثّر بزيادة دهون البطن

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 08:15

القدرات العقلية لكبار السن تتأثّر بزيادة دهون البطن
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

ترتبطُ زيادة الدهون في منطقة البطن لدى كبار السن، بخطر الإصابة بضعف الإدراك، وانخفاض الوظائف المعرفية، بحسب ما أفادت دراسة حديثة؛ أجراها باحثون بكلية الثالوث في إيرلنديا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (British Journal of Nutrition) العلمية.

وراجع الفريق بيانات أكثر من 5 آلاف من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 60 عاما، عبر قياس الدهون في منطقة البطن، وإجراء فحوصات للدماغ، للتوصل إلى نتائج الدراسة.

وقال الباحثون إنهم وجدوا أن زيادة مؤشر كتلة الجسم الذي يفحص العلاقة بين طول ووزن الجسم وتقدير كمية الدهون، وتراكُم الدهون في منطقة البطن، كانت مرتبطة بخفض الوظائف المعرفية وضعف الإدراك لدى كبار السن.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور كونال كننغهام: "رغم معرفتنا السابقة بأن السمنة ترتبط بعواقب صحية سلبية، فإن دراستنا تضيف إلى الأدلة السابقة التي تشير إلى أن السمنة يمكن أن تؤثر على صحة الدماغ، وهذا له آثار كبيرة على الصحة العامة".

وأضاف أن "هذه النتائج لها آثار هامة، حيث من المتوقع أن يزيد الانتشار العالمي للخرف من 24.3 مليونا عام 2001، إلى 81.1 مليونا بحلول 2040".

ويُعدّ مرض الخرف، حالةً شديدةً جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تُسبب ضمورا في الدماغ، ويُعتبر الزهايمر أحد أشكالها، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة. ويتطور المرض تدريجيًّا لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.

 


#الدهون
#دهون البطن
#كبار السن
#الإدراك
#الزهايمر
#الخرف
#ضعف الإدراك

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية تُساعد بعدم عودة سرطان القولون
المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية تُساعد بعدم عودة سرطان القولون

2018-08-05

دواء جديد لمواجهة سرطان الكبد أكثر فاعلية وأقل ضررا
دواء جديد لمواجهة سرطان الكبد أكثر فاعلية وأقل ضررا

2018-08-04

الأسماك الدهنية تحمي الحوامل من الولادة المبكرة
الأسماك الدهنية تحمي الحوامل من الولادة المبكرة

2018-08-04

الأكثر قراءة

شاكيد تهدد:

شاكيد تهدد: "إلغاء قانون القومية سيؤدي إلى حرب بين السلطات"

2018-08-05
الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

2018-08-05
حماة: اغتيال عالم سوري في تفجير مفخخة

حماة: اغتيال عالم سوري في تفجير مفخخة

2018-08-05
حالة الطقس: ارتفاع الحرارة بحدود درجتين عن المعدل العام

حالة الطقس: ارتفاع الحرارة بحدود درجتين عن المعدل العام

2018-08-05
شهيد بغزة وإصابات برصاص الاحتلال الحي شرق البريج

شهيد بغزة وإصابات برصاص الاحتلال الحي شرق البريج

2018-08-05