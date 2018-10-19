7 أطعمة تزيد من أعراض الالتهاب يجب تجنّبها

الالتهابات هي رد فعل طبيعي لجهاز المناعة، خلال مواجهته للجراثيم والسموم والعوامل الخارجية المسببة للأمراض، مثل ما يحدث عند الإصابة أو الجرح.

غالبًا ما يكون الالتهاب مترافقًا بألم في المفاصل واضطرابات في المعدة وصعوبة في التنفس.

وهناك أطعمة يجب أن يتجنّبها المريض إذا كان يعاني من مشاكل التهابية، وفق ما جاء في موقع "ستيب تو هيلث":

1) اللحوم المصنّعة:

تحتوي هذه اللحون على مستويات عالية من النترات والصوديوم ومواد كيميائية أخرى مضرّة، والتي من الممكن أن تسبب التهابات للجسم. وتحتوي على مستويات عالية من الدهون، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالألم الذي ينتج من التهاب المفاصل وهشاشة العظام والنقرس.

2) الزيت النباتي المكرر:

يتم تكرير أغلب أنواع الزيت النباتي (باستثناء زيت الزيتون وعبّاد الشمس)، وتكرير الزيت يفقده خواصه المفيدة، ويجلعه يحتوي على نسب أعلى من الدهون الضارة، لذلك فإن تناولها بانتظام أو بكثرة فإنه يزيد من الالتهاب ويزيد من حِدة الأعراض.

3) منتجات الألبان:

بشكل عام يتم منع الأشخاص الذين لديهم مشاكل التهابية من تناول الحليب أو الجبنة أو أي من منتجات الألبان الأخرى، لأن الحليب يحتوي على مادة اللاكتوز التي تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي عند الكثير من الأشخاص، كالإمساك والإسهال، حساسية في الجلد، وصعوبة في التنفس، ما يزيد من حِدة أعراض الالتهاب.

4) الطعام المقلي:

إن الأطعمة المقلية تحتوي على نسب عالية من الدهون غير المشبعة (الضارة)، وبها كميات عالية من الصوديوم ومركبات كيميائية أخرى مضرة للجسم، التي تسبب زيادة في الوزن وارتفاعًا في نسبة الكوليسترول ومشاكل في الجهاز الهضمي، العوامل التي جميعها تزيد من حدة أعراض الالتهاب.

5) الدقيق المكرر:

عند معالجة الدقيق، فإنه يفقد قيمته الغذائية، وممكن أن يسبب الالتهاب عند استهلاكه بكثرة، والدقيق المكرر هو الطحين الأبيض الذي نجده في الخبز الأبيض والحلويات والبسكويت والبيتزا.

6) المأكولات البحرية:

إحدى محفّزات الالتهاب هو تراكم حمض اليوريك في الجسم، لذلك ينصح بالتخفيف من المأكولات البحرية عند الإصابة بالالتهاب، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البيورين، وهي مادة تتحول إلى حمض اليوريك عند امتصاصها في الجسم، وتتراكم في الكليتين والمفاصل وممكن أن تسبب النقرس وحصى الكلى.

7) الملح:

هو أحد أكثر المطيّبات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان، إذ أن استهلاكه المفرط له عواقب خطيرة، منها احتباس الماء في الجسم، الذي يزيد من الالتهاب بشكل كبير، ويزيد من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدورة الدموية.