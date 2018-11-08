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دراسة: تدخين الأم أثناء الحمل يصيب الأطفال بالحَوَل

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 19:46

دراسة: تدخين الأم أثناء الحمل يصيب الأطفال بالحَوَل
أرشيفية
عرب ٤٨ / الأناضول

أكّدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، أنّ تدخين الأم خلال فترة حملها، يرفع احتمالات إصابة الطفل بالحَوَل وضعف البصر وهي أحد أكثر الأمراض المرتبطة بالعين شيوعًا بين الأطفال، بزيادة تصل إلى 79% مقارنةً بالأطفال لأمهات لم يدخّن أثناء الحمل.

ولكشف العلاقة بين تدخين الأم وإصابة الأطفال بحول العين، راجع الفريق نتائج 11 دراسة علمية أجريت في هذا الشأن، ووجدوا أن تدخين الأمهات أثناء الحمل مرتبط بزيادة بنسبة 46% في خطر إصابة المواليد بالحول، كما وجدوا أيضًا أن تدخين الأمهات 10 سجائر يوميًّا أثناء الحمل ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالحول بنسبة 79% بين أطفالهن.

تدخين الأب يؤثر على الجينات المرتبطة بالإدراك لدى أطفاله
كشف بحث طبي نشرته دورية "بلوس بيولوجي" اليوم الأحد، أن التدخين يؤثر على الجينات في الحيوانات المنوية عند الأب، التي تؤثر على القدرة الإدراكية عند الأطفال المولودين، وعلى سلوكياتهم أيضًا.
 

وقال قائد فريق البحث الدكتور زوكسون لو "إن تدخين الأم هو مشكلة صحية عامة، خاصة في البلدان النامية، ولها تأثير كبير على صحة النسل".

وكانت دراسات سابقة أثبتت أن النساء اللواتي يدخن أثناء الحمل، أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من مشاكل صحية، أبرزها انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، والعيوب الخلقية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، وأضافت أبحاث أخرى أن تدخين الأم يؤثر أيضا على كفاءة الرئتين لدى المواليد وهي أسباب رئيسية تزيد معدلات وفيات الرضع، بالإضافة لتأثيره السلبي على النمو البدني والنضج في مرحلة المراهقة.

والحَوَل هو عيب بصري يجعل العينين بحالة غير متوازنة، بحيث تتّجه كل عين لاتجاه مختلف، إذ يمكن أن تركز إحدى العينين باتجاه الأمام، بينما تنحرف العين الأخرى إلى الداخل أو الخارج أو إلى الأعلى أو الأسفل، ويؤدي حَوَل العيون إلى اضطراب الرؤية بكلتا العينين، وأحيانًا يؤدي إلى الرؤية المزدوجة وضعف البصر، بالإضافة إلى "الغمش" أو "كسل العين" الذي ينتج عن إهمال الرؤية في إحدى العينين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًّا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخّنين المعرّضين للتّدخين السلبي. وأضافت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#التدخين
#تدخين الأمهات
#التدخين السلبي
#مشاكل البصر

من عرب 48

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