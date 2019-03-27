دراسة: تناول المكسرات يوميًّا يقي من الخرف

كشفت دراسة أسترالية حديثة أنّ تناول نحو 10 غرامات من المكسرات بشكل يوميّ يساهم في تحسين الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار السن، وأنّه يرتبط بتحسين الأداء العقلي لديهم، بما في ذلك تحسين طرق التفكير والمنطق والذاكرة مقارنةً بمن لا يتناولون المكسرات.

والدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "ذا جورنال أوف نوتريشن هيلث أند إيجينغ" العلمية للتغذية والصحة والشيخوخة، اعتمدت على تحليل بيانات مسح التغذية الصحية في الصين، جُمِعَت على مدار 22 عامًا، راقب فيها الباحثون 4822 شخصًا، تزيد أعمارهم على 55 عامًا.

ووجد الباحثون أن 17% من المشاركين كانوا يتناولون المكسرات بشكل منتظم، ومعظمهم يتناولون الفول السوداني، كما لاحظ الباحثون أن تناول أكثر من عشرة غرامات من المكسرات يوميًّا ارتبط بتحسين الأداء العقلي و طرق التفكير والمنطق والذاكرة لدى المشاركين بنسبة تصل إلى 60% بالمقارنة مع من لا يتناولون المكسرات.

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ونقلت وكالة "الأناضول عن قائد فريق البحث، الدكتور مينغ لي، قوله إن المكسرات والفول السوداني لها آثار مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، التي يمكن أن تخفف وتقلل التدهور المعرفي، مضيفًا أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة المعرفية.

ويعدّ الخرف مجموعة من الأعراض التي ترتبط بمجموعة من الأمراض التي تؤثر في تفكير الشخص وقدراته العقلية والاجتماعية، وليس اسما لمرض معين، أي أنّه عبارة عن اضطراب مرضي لا تغيرًا طبيعيًّا في الدماغ بسبب التقدم في العمر، ويعتبر داء ألزهايمر أكثر أسباب الإصابة بالخرف شيوعًا.

وحتى يتمّ تصنيف شخص كمصاب بالخرف لا بدّ أن يعاني من مشكلة في وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ؛ فلا يعني النسيان أو فقدان الذاكرة وحدهما إصابة الشخص بالخرف، إذ تتسع قائمة الأعراض لتشمل وصعوبات في الحكم على الأشياء أو تقييم بعض الأمور، أو استصعاب القيام بالأعمال اليومية مثل دفع الفواتير، أو تحديد الجهات والأماكن.