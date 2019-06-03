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دراسة: شرب 25 كوبا من القهوة يوميا لا يشكل خطرا على القلب

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 10:22

دراسة: شرب 25 كوبا من القهوة يوميا لا يشكل خطرا على القلب
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / ذي غارديان

أشارت دراسة بريطانية جديدة، إلى أنه يُمكن للشخص شرب نحو 25 كوبا من القهوة في اليوم دون أن يُشكل خطرا عى صحته القلبية.

وأجرى الباحثون شملت أكثر من ثمانية آلاف شخص، ووجدوا  أن شرب خمسة أكواب وحتى 25 كوبا في اليوم، لا يضر بالشرايين أكثر من الضرر الذي يحدثه شرب أقل من كوب واحد في اليوم.

وقام الباحثون من جامعة "كوين ماري" في لندن، والذين حصلوا على تمويل من مؤسسة القلب البريطانية، بتقسيم 8412 شخصا إلى ثلاثة مجموعات، وتألفت الأولى من أولئك الذين يشربون أقل من كوب واحد في اليوم، والثانية من أولئك الذين يشربون ما بين كوب وثلاثة أكواب في اليوم، أما الثالثة فقد تألفت من الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثلاثة أكواب يوميا.

وسجل ببعض أفراد المجموعة الثالثة أنهم يشربون نحو 25 كوبا من القهوة يوميا، مع العلم أن معدل شرب القهوة في هذه المجموعة وقف عند خمسة أكواب في اليوم.

وخضع جميع المشاركين في الدراسة الأخيرة لفحص القلب بالرنين المغناطيسي واختبارات موجات نبضات الأشعة تحت الحمراء، وظهرت النتائج ذاتها حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والوزن وحالة التدخين.

وقال الباحث د. كينيث فونج المشارك في الدراسة أنه "بينما لا يمكننا إثبات وجود صلة سببية في هذه الدراسة، يشير بحثنا إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين كما توحي الدراسات السابقة".

وعُرضت نتائج الدراسة في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مدينة مانشستر.

 

 

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#القلب
#الشرايين
#القهوة

من عرب 48

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