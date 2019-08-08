دراسة: الأطعمة النباتية تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب والدماغ

أكدت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "Journal of the American Heart Association" العلمية، أن تناول كثير من الأطعمة النباتية يحافظ على صحة القلب، ويخفض خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

الدراسة

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق أنماط الغذاء التي يتناولها أكثر من 10 آلاف شخص من البالغين في منتصف العمر بالولايات المتحدة.

وتمت مراقبة المشاركين في الفترة من 1987 إلى 2016، ولم يكن أحد منهم مصابا بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة.

واستعرض الباحثون قاعدة بيانات لمعلومات عن تصنيف أنماط أكل المشاركين بحسب نسبة الأطعمة النباتية، كالخضروات والفواكه والبقوليات التي يتناولونها، مقابل الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل اللحوم والدواجن.

النتائج

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النباتية بكثرة، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 بالمئة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب، كما أنهم كانوا أقل عرضة بنسبة 32 بالمئة لخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية أقل من الأطعمة النباتية ويكثرون من اللحوم.

وقال الدكتور كاسي ريبولز، قائد فريق البحث: "على الرغم من أنك لست مضطرا للتخلي عن الأطعمة المشتقة من الحيوانات تماما، لكن دراستنا تشير إلى أن تناول نسبة أكبر من الأطعمة النباتية، ونسبة أقل من اللحوم، قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".

وأضاف: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أهمية التركيز على النظام الغذائي، ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يجب على الناس تناول مزيد من الخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والفواكه والبقوليات".

دراسات سابقة

وكانت دراسات سابقة أفادت بأن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكه، أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

وأضافت الدراسات بأن أصباغا طبيعية متواجدة بأنواع من الفواكه والخضروات، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنويا، ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويا.