الغذاء والدواء الأميركية تقر عقار علاج سرطان الثدي الشرس

وافقت جهات تنظيمية أميركية يوم أمس، الجمعة، على عقار جديد لنوع شرس من سرطان الثدي، الذي ينتشر في جميع أعضاء الجسد، من ضمنها الدماغ، حيث يكون من الصعب للغاية علاجه.

وقالت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن "توكيسا"، وهي حبة يتم تناولها مرتين يوميا، وطورتها شركة "سياتل غينيتكس"، ستوصف للمصابات بما يعرف بسرطان الثدي هير -2 الذي يكون قد انتشر وقاوم عدة عقاقير أخرى.

هذا النوع من السرطان يكون مدفوعا بجين نشط للغاية، يصنع الكثير للغاية من بروتين "هير 2"، الذي يساعد على نمو السرطان.

كل عام يتم تشخيص نحو 50 ألف امرأة في الولايات المتحدة بسرطان الثدي من نوع "هير 2". وعادة ما يكون قابلا للشفاء، لكنه إذا انتشر يكون قاتلا.

ويصل السرطان "هير 2" الى المخ في نصف عدد الإصابات، ما يمنح هذه المجموعة قابلية ضعيفة للغاية للشفاء تجعلها نادرا ما تخضع لتجارب عقاقير جديدة.

وعقار "توكيسا"، المعروف أيضا باسم "توكاتينيب"، يعمل على مهاجمة خلايا السرطان من الداخل والخارج لعرقلة إنتاج بروتين "هير 2".

وقال د. إريك واينر، الباحث بمعهد دانا- فابر للسرطان والذي ساهم في دراسة رئيسية عن المرض ويقدم استشاراته لشركة "سياتل غينيتكس" وغيرها من مؤسسات تصنيع الدواء "هذا بالأساس يشبه استخراج الذخيرة من السلاح".

في الدراسة التي مولتها الشركة حصل نصف 612 مشاركة على "توكيسا" إضافة إلى علاجات السرطان المعتادة "هيرسيبتين" و"زيلودا". في حين حصل النصف الآخر على العقارين المعتادين فقط إضافة الى حبة وهمية.

في المجموعة الأولى عاشت 45 بالمائة من المشاركات لعامين على الأقل مقارنة ب27 بالمائة في المجموعة الثانية. ومن بين المشاركات، اللاتي انتشر السرطان لديهن حتى المخ، كانت 25 بالمائة منهن لازلن إحياء بعد عام مقابل ولا واحدة في المجموعة الثانية.

وعلق واينر قائلا "هذا تقدم واضح".

من بين الأعراض الجانبية الشائعة للعقار الإصابة بالإسهال والإرهاق والتقيؤ واختلال وظائف الكبد.

تحتاج المريضة إلى عقار "توكيسا" بما يعادل 18500 دولار شهريا أو 111 ألف دولار على مدار فترة العلاج، خارج نظام التأمين الصحي.

ولا يقوم معظم المريضات بسداد ذلك المبلغ، وتعتزم شركة "سياتل غينيتكس" عرض مساعدات مالية.