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الكمامات وأنواعها.. في أي حالة نستخدم كل منها؟

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 09:20

الكمامات وأنواعها.. في أي حالة نستخدم كل منها؟
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

يعتبر ارتداء الكمامة اجراءً وقائيا إلزاميا في كل دول الحجر الصحي، والتي هدفها حماية الجهاز التنفسي من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند الخروج من المنزل، لكن الكمامات تختلف باستخداماتها وأنواعها.

نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، توضيحا حول الأنواع الأربعة الرئيسية للكمامات، على موقعها الإلكتروني، مع شرح خاص لكل منهم.

الكمامة الطبية N95

تعمل الكمامة الأكثر انتشارا على تنقية الهواء ومنع الجزيئات الصغيرة للملوثات من دخول الفم أو مجرى الأنف.

ويستعملها الأطباء والكادر الصحي ممن لديهم اتصال مباشر مع المرضى، حيث تمنحهم حماية كبيرة بفعالية 95 بالمئة.

الكمامة الجراحية

هذه الكمامة فعالة في منع قطرات الجسيمات الكبيرة، إلا أنها لا تقوم بتصفية أو حجب الجزيئات الصغيرة جدا في الهواء.

وتستعمل عادة من قبل الكادر الجراحي لحمايتهم من الرذاذ المتطاير أثناء العمليات.

الكمامة الورقية

تعمل الكمامة الورقية التي تغطي الفم والأنف على توفير حماية فعالة ضد الغبار غير السام.

الكمامة القماشية

تستعمل في حال عدم توفر كمامات ذات الاستعمال الواحد، وتكون مصنوعة من خام القطن فقط أو القطن المخلوط، ويجب غسلها بعد كل استخدام.


#الكمامات
#فيروس كورونا
#أنواع
#استعمالات

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