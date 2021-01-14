  2. صحة
  3. صحة

مناعة مصابي كورونا تدوم 5 أشهر.. وبعضهم ينقل العدوى

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 20:00

مناعة مصابي كورونا تدوم 5 أشهر.. وبعضهم ينقل العدوى
لقاح فايزر (أ. ب.)
عرب ٤٨

كشفت دراسة بريطانية، أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية، أن من أصيبوا بفيروس كورونا يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة 5 أشهر على الأقل، لكن بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على أن من يحملون أجساما مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه.

وأظهرت التقارير الأولية، التي توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن من النادر أن يصاب بالفيروس حاملو الأجسام المضادة نتيجة عدوى سابقة، إذ حدثت الإصابة الثانية لدى 44 فقط من بين 6614 شخصا أصيبوا بالفيروس وشملتهم الدراسة.

وبالمقابل، نبّه الخبراء من أن النتائج تعني أن الذين أصيبوا بالمرض في الشهور الأولى من عام 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة ثانية. كما حذروا من أن من يتمتعون "بالمناعة الطبيعية" المكتسبة نتيجة الإصابة بالعدوى ربما يحملون الفيروس في الأنف والحلق وبالتالي يمكنهم نشر العدوى.

وذكرت كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا والتي شاركت في قيادة فريق الدراسة، سوزان هوبكنز: "نعرف الآن أن معظم من أصيبوا بالفيروس وطوروا أجساما مضادة يتمتعون بالحماية من الإصابة مرة أخرى، لكنها ليست حماية مطلقة ولا نعرف حتى الآن مدة هذه الحماية".

وشملت الدراسة عشرات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا، الذين خضعوا لاختبارات دوريّة منذ حزيران/ يونيو؛ للكشف عما إذا كانوا أصيبوا بفيروس كورونا من جديد وما إذا كانوا يحملون أجساما مضادة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إصابة
#فيروس كورونا
#المناعة
#لقاح كورونا
#دراسة

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"قد تكون اللقاحات غير ناجعة 100% ضد الطفرات لكنها تستطيع تحييدها"
"قد تكون اللقاحات غير ناجعة 100% ضد الطفرات لكنها تستطيع تحييدها"

2021-01-14

مسح: انعدام الثقة يمكن أن يؤثر على طرح لقاحات كورونا عالميًّا
مسح: انعدام الثقة يمكن أن يؤثر على طرح لقاحات كورونا عالميًّا

2021-01-13

قادة دول مركزيّة يتوعدون حماية البيئة والمناخ
قادة دول مركزيّة يتوعدون حماية البيئة والمناخ

2021-01-12

الأكثر قراءة

نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود

نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود

2021-01-13
كيف ستنتهك

كيف ستنتهك "واتسآب" خصوصيتكم؟ وما البدائل؟

2021-01-13
أعراض جانبية بعد التطعيم الثاني.. وهذه أسبابها

أعراض جانبية بعد التطعيم الثاني.. وهذه أسبابها

2021-01-13
الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد نتنياهو بالناصرة

2021-01-13
ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيليّة على سورية إلى 57 على الأقلّ

ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيليّة على سورية إلى 57 على الأقلّ

2021-01-13