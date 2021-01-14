مناعة مصابي كورونا تدوم 5 أشهر.. وبعضهم ينقل العدوى

كشفت دراسة بريطانية، أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية، أن من أصيبوا بفيروس كورونا يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة 5 أشهر على الأقل، لكن بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على أن من يحملون أجساما مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه.

وأظهرت التقارير الأولية، التي توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن من النادر أن يصاب بالفيروس حاملو الأجسام المضادة نتيجة عدوى سابقة، إذ حدثت الإصابة الثانية لدى 44 فقط من بين 6614 شخصا أصيبوا بالفيروس وشملتهم الدراسة.

وبالمقابل، نبّه الخبراء من أن النتائج تعني أن الذين أصيبوا بالمرض في الشهور الأولى من عام 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة ثانية. كما حذروا من أن من يتمتعون "بالمناعة الطبيعية" المكتسبة نتيجة الإصابة بالعدوى ربما يحملون الفيروس في الأنف والحلق وبالتالي يمكنهم نشر العدوى.

وذكرت كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا والتي شاركت في قيادة فريق الدراسة، سوزان هوبكنز: "نعرف الآن أن معظم من أصيبوا بالفيروس وطوروا أجساما مضادة يتمتعون بالحماية من الإصابة مرة أخرى، لكنها ليست حماية مطلقة ولا نعرف حتى الآن مدة هذه الحماية".

وشملت الدراسة عشرات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا، الذين خضعوا لاختبارات دوريّة منذ حزيران/ يونيو؛ للكشف عما إذا كانوا أصيبوا بفيروس كورونا من جديد وما إذا كانوا يحملون أجساما مضادة.