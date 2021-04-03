  2. صحة
  3. صحة

وفاة 7 بريطانيين بجلطات دمويّة عقب تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 12:50

وفاة 7 بريطانيين بجلطات دمويّة عقب تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"
من حملة تطعيم بريطانيّة (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 آذار/مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وعلقت هولندا، أمس الجمعة، التطعيم بجرعات أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن.

واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي ذكرت من قبل أن لقاح أسترازينيكا آمن، مثل منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من نيسان/أبريل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مجددا، الأربعاء، إنها تعتقد أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد.

ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح "فايزر/بايونتيك".

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" أن "مراجعتنا الشاملة لهذه التقارير مستمرة".

ومع ذلك يؤكد الموقع للهيئة أنه بناء على البيانات الحالية، ما زالت فوائد اللقاحات ضد كوفيد-19 "أكبر من أي مخاطر".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وفاة
#بريطانيا
#أسترازينيكا
#لقاح كورونا
#تخثر الدم

حوارات

د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
د. هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسئلة تنتظر إجابات حول آثار لقاح "أسترازينيكا" الجانية
أسئلة تنتظر إجابات حول آثار لقاح "أسترازينيكا" الجانية

2021-04-03

الولايات المتحدة: 101 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاحات كورونا
الولايات المتحدة: 101 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاحات كورونا

2021-04-02

الولايات المتحدة تجيز اختبارين منزليين للكشف عن كورونا
الولايات المتحدة تجيز اختبارين منزليين للكشف عن كورونا

2021-04-02

الأكثر قراءة

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

محللون إسرائيليون: عباس تنازل عن فلسطينيته والمفتاح لدى بينيت

2021-04-02
دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

قتيلان ومصاب في هجوم بالكابيتول الأميركي

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02