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"كوفاكس" يطلق حملة لجمع مليارَي دولار لتأمين تطعيمات إضافيّة

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 16:14

"كوفاكس" يطلق حملة لجمع مليارَي دولار لتأمين تطعيمات إضافيّة
برنامج "كوفاكس" في كوسوفو (أ. ب.)
عرب ٤٨

أطلق برنامج "كوفاكس" الدولي حملة، يوم أمس الخميس، لجمع مليارَي دولار إضافية لحجز جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ويسمح نظام "كوفاكس" للبلدان الـ92 الأكثر فقرا بالحصول على جرعات من اللقاحات، بفضل جمع أموال من المانحين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن يكون الناس قادرين على الحصول على لقاحات لكوفيد-19 اختُبرت بدقّة، وآمنة وفعالة". وأضاف أنه "ما دام الفيروس ينتشر ويتكاثر في أي مكان على كوكب الأرض، فإنه يشكل تهديدا لسكان العالم".

وتعقد اليابان قمة حول تمويل نظام كوفاكس في حزيران/ يونيو.

وقال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إن "إمدادات اللقاحات والتمويل لا تزال غير كافية، وهناك حاجة ملحّة لتعزيز برنامج 'كوفاكس' لضمان الحصول العادل على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة للبلدان النامية".

وتم تسليم ما مجموعه 840 مليون جرعة من اللقاحات إلى ما لا يقل عن 205 أقاليم في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" الفرنسيّة.

وقدّم نظام "كوفاكس" أكثر من 38 مليون جرعة إلى 113 بلدا.

وأُجريت أوّل عملية تسليم في غانا في 24 شباط/ فبراير، وكانت الرئيسة الغانية، نانا أكوفو-أدو، أول من تلقى الطعم.

ويشارك في قيادة "كوفاكس" منظّمة الصحّة العالميّة، وتحالف اللقاحات "غافي"، و"التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة".

والهدف من البرنامج هو توزيع جرعات كافية لتطعيم ما يصل إلى 27 في المئة من سكّان البلدان الـ92 الأكثر فقرا بحلول نهاية العام.

وقال رئيس تحالف "غافي"، سيث بيركلي: "حصلنا على ما يصل الى 2.5 مليار جرعة، ونهدف إلى الحصول على مليار جرعة اضافية". وأضاف" "لكي نتمكن من حجز اللقاحات، من الضروري الحصول على تمويل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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