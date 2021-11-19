  2. صحة
  3. صحة

"أسترازينيكا" تعلن عن تجارب ناجحة لعقار مضاد لكورونا

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 08:57

"أسترازينيكا" تعلن عن تجارب ناجحة لعقار مضاد لكورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة "أسترازينيكا"، أمس الخميس عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وبذلك يحذو المختبر الإنجليزي-السويدي حذو المختبرين الأميركيين "ميرك" و"فايزر" اللذين أعلنا على التوالي في تشرين الأول/ أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، أنهما يطوران أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض.

وقالت شركة "أسترازينيكا" في بيان أمس، إن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لتجربة أولى تمثلت في حقن جرعة من 300 ملغ من عقار "إيه زي دي 7442" قد "أظهرت انخفاضا بنسبة 83% في خطر" تطوير شكل من أشكال الإصابة بكوفيد.

وأضافت "لم يتم تسجيل أي شكل خطير من المرض ولا أي وفاة" مرتبطة بكوفيد أثناء الاختبار.

وفي بداية الدراسة، كان أكثر من 75% من المشاركين يعانون أمراضا مُصاحِبة تُعرّضهم لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد في حال إصابتهم بالفيروس.

وأظهرت تجربة ثانية "انخفاضا بنسبة 88% في خطر الإصابة بحالة حادة من كوفيد-19 أو خطر الوفاة، عندما تتم المعالجة في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض".

وقال هيو مونتغومري، أستاذ الطب في "يونيفيرستي كولدج لندن" وأحد المسؤولين الرئيسيين عن هذه التجربة، إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى المعرضين للخطر.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يوفر "حماية طويلة الأمد يحتاجون إليها بشكل عاجل لاستئناف حياتهم اليومية".

بودكاست عرب 48

#عقار
#فيروس كورونا
#أسترازينيكا

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقابلة | ما هي حساسية الخريف؟
مقابلة | ما هي حساسية الخريف؟

2021-11-17

15 فائدة لفاكهة الرُمّان
15 فائدة لفاكهة الرُمّان

2021-11-17

9 نصائح طبية لتفادي الإنفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم
9 نصائح طبية لتفادي الإنفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم

2021-11-16

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18
حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18
مقتل شاب من يافا بانفجار دراجة نارية

مقتل شاب من يافا بانفجار دراجة نارية

2021-11-18