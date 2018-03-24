المغرب: تطبيق ذكي للتبليغ عن حالات التحرش

أطلق اتحاد العمال النسائي في المغرب، الأربعاء الماضي، تطبيق إلكتروني بعنوان "مانشوفوش"، للتبليغ عن كل محاولات الاعتداء الجنسي والتحرش التي قد تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والخاصة.

ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية، بطريقة تسمح للنساء بالتبليغ عن حالات العنف الجنسي التي قد تتعرض لها، عن طريق تحديد مكان حدوث الجريمة، ليتدخل الاتحاد بشكل سريع وفوري، مُعلمًا السلطات المحلية المعنية لمعاقبة المجرم.

وتأتي هذه المبادرة، كخطوة شبيهة لخطوات أخرى قامت بها جمعيات وحركات وتنظيمات نسوية وحقوقية في دول أخرى حول العالم العربي، حيث أن أول تطبيق من هذا النوع، كان تطبيقًا مصريًا أُطلق عام 2014، بعنوان "يا فضيحتو"، والذي يرمز إلى فضح المعتدين والتبليغ عنهم.

وبين عشرات التطبيقات المماثلة التي انتشرت حول العالم العربي، تصدر "صديق الشارع" هذه التطبيقات من حيث انتشاره ودقّة عمله، حيث يمكّن التطبيق الضحايا، من إرسال بلاغات عن حوادث يتعرضن لها، مع إرفاق صورة للمعتدي بمجرد ضغطة واحدة، تكفي لتحديد الموقع الجغرافي أيضًا، كما يضم صورًا لمتحرشين وأسمائهم ومناطق تواجدهم.

وقالت لطيفة رئيسة فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب، لطيفة بوشوة، إن المبادرة التي أطلقت للمرة الأولى في البلاد هي مبادرة إيجابية، خاصة وأنه تم التصديق على قانون "العنف ضد المرأة" في البرلمان المغربي، وهو ما يساعد في رفع الوعي لدى النساء اللاتي يتعرضن للتحرش بحقهن للتصدي والتبليغ عن حالات كهذه.