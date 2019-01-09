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تعرف إلى أول هاتف قابل للطي!

تاريخ النشر: 09/01/2019 - 19:18

تعرف إلى أول هاتف قابل للطي!
(Techcrunch)
عرب ٤٨

نجحت شركة التكنولوجيا الصينية "رويول" بإطلاق النسخة الأولى من الهواتف القابلة للطي، لتسبق بذلك عملاق الهواتف الذكية الكوري الجنوبي "سامسونغ"، التي كان يُفترض أن تكون الشركة الأولى التي سوف تُصدر عما قريب، أجهزة تحمل هذه التقنية الجديدة. 

وقال موقع أخبار التكنولوجيا الشهير "تيك كرانتش"، إنه من الصعب تحديد ما إذا كان الجهاز، هاتفا أم حاسوبا لوحيا (تابلت)، فيبلغ حجمه 7.8 إنش، لكن يُمكن أن يُستخدم بيد واحدة فقط. 

وأشار موقع "إنغادجت" إلى أن الشركة الصينية، طورت جهازها "فليكس باي" بهدوء منذ العام 2012. 

ورغم أن الجهاز ليس بذات التقنية التي طرحتها "سامسونغ" لجهازها الذي لم يصدر بعد، حيث أنه لا تزال هناك فجوة صغيرة بين نصفي الشاشة، وفي حال طي الجهاز ينتقل المحتوى إلى جزء واحد من الشاشة، وليس إلى جهتين، إلا أنه يعمل، وتخزينه ما زال أسهل في محفظة مقارنة بتابلت عادي. 

تجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" أعلنت أمس عن خسارة كبيرة في أرباحها التفعيلية للربع الأخير، وسط منافسة شرسة مع الشركات الصينية في المجال. 

 


#رويول
#royole
#flexpai
#سامسونغ

من عرب 48

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