شركة "آبل" تصدر خدمة لإصلاح الهواتف الذكية في المنزل

أطلقت شركة "آبل"، خدمة جديدة متعلقة بتصليحات منتجاتها، تنطوي على تقديم خدمات مجانية لتصليح أعطال في الهواتف الذكية، توفر على المستخدم عناء الذهاب إلى متاجر الهواتف الذكية، وذلك من خلال تصفح قسم "التصليحات" في صفحة "آبل" على شبكة الإنترنت، بحسب موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيردج".

وتوفر شركة "آبل" خدمة التصليحات، من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية الإلكترونية "آبل" والنقر فوق قسم الدعم، وثم التحديد مكان الهاتف الذكي خاصة المستخدم، لمعرفة ما إذا كان من الممكن تصليح العطل أو لا.

وتُجرى التصليحات عن طريق خدمة "جو تيك"، الذي يوفرها مزود "آبل"، ويمكن حجز موعد لتصليح العطل عن طريق تحديد موعد إلكتروني، وذكر موقع "ماكرومرز" التقني، أنه حتى الآن، الخدمة الجديدة تنحصر في ولايات محددة، في الولايات المتحدة، مثل سان فرانسيسكو، لوس انجيلوس، نيويورك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم شركة "آبل" بها، في توفير خدمة تصليحات، ولكنها كانت غير مجانية، ومحدودة في أماكن معينة.