"تويتر" تطلق ميزة تتيح للمستخدمين "التفكير بصوت عال"

أعلنت شركة "تويتر" أمس الأربعاء عن ميزة تسمح للمستخدمين بـ"التفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلا من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.

واختبرت "تويتر" طريقة تسمح للمستخدمين "بالتفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلا من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.

وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها "فليتس" في البرازيل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا له، ويذكر أن هذه الميزة طبقت في تطبيقات مثل "سنابتشات" و"فيسبوك".

وقالت الشركة في رسالة نشرت على حسابها في "تويتر"، إن "نحن نجرب طريقة جديدة تسمح لكم بالتفكير بصوت عالٍ على المنصة من دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات..سيطلق عليها اسم ‘فليتس‘ وستختفي بعد 24 ساعة".

وقال مطوّر المنتج لـ"تويتر"، كايفن بيكبور، إن هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا سيعبّرون عنها في تغريدة دائمة، مضيفًا أن "هذا تغيير جوهري بالنسبة إلى ‘تويتر‘، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره".

وأصدر موقع "تويتر"،مؤخرا ميزة جديدة، تتيح المستخدمين تحديد من يستطيع الرد على التغريدات، وأعلنت مديرة إدارة المنتجات في موقع "تويتر"، سوزان شي، خلال حديثها في معرض في لاس فيغاس، عن بعض التغييرات الذي سيصدرها موقع "تويتر"، وأثار الجدل فور الكشف عنه، كميزة تحديد من يستطيع الردّ على التغريدات.

وأطلق "تويتر" مؤثر تصويري المعروف باسم "فلتر" في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أشهر، يمنع المستخدمين من مشاهدة الصور العارية والغير مرغوب فيها.