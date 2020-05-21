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فيسبوك: سيرصد "مسنجر" العمليات الاحتيالية عبر الهواتف النقالة

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 17:30

فيسبوك: سيرصد "مسنجر" العمليات الاحتيالية عبر الهواتف النقالة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت شركة فيسبوك اليوم، الخميس، أن تطبيقها مسنجر سيصبح قادرا على رصد مرتكبي عمليات الاحتيال بطريقة سرية عبر استخدام نظام الاتصالات للهواتف الذكية، التي تعمل عليها الخدمة.

وستظهر رسائل أمنية في المراسلات في حال اعتبرت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن النشاط الدائر في الكواليس مشبوه.

وقال المسؤول عن أمن المنتجات في فيسبوك، جاي ساليفان، إن هذه الخاصية الجديدة "ستساعد ملايين الأشخاص على تفادي المراسلات الخطرة وعمليات الاحتيال من دون المساس بالخصوصية".

وقد بدأ العمل بهذه التقنية في آذار/ مارس على الهواتف العاملة بنظام أندرويد (جوجل) على أن يجري توسيعه ليشمل هواتف آي فون (آبل).

وأوضح ساليفان أن "الناس يتناقشون في أحيان كثيرة إلكترونيا مع شخص يظنون أنهم يعرفونه، فيما قد يكونون في اتصال مع محتال. بصعب التعرف على هذه الحسابات الزائفة والتبعات قد تكون مكلفة".

ويرصد الذكاء الاصطناعي السلوكيات المثيرة للشك بما فيها إرسال رسائل لعدد كبير من المستخدمين مع استهداف بعض المناطق أو الفئات السكانية.

وأكدت فيسبوك أن هذه التكنولوجيا لا تتطلب فحص محتوى الرسائل. وتعتزم الشبكة اعتماد تقنية التشفير التام بين الطرفين في تطبيق مسنجر كما هو الوضع في خدمتها الأخرى للمراسلة أي واتسأب.

وأوضح ساليفان "بهدف التحضير للتشفير التام بين الطرفين، نستثمر في أدوات من هذا النوع تحمي خصوصية الأشخاص من دون قراءة الرسائل".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيسبوك
#اختراق
#مسنجر
#هاكر

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