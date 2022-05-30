مواصفات هاتف "سامسونج a12"

ما تزال شركة سامسونج "Samsung" تتحفنا بأجهزة Galaxy التي تقوم بتصنيعها، فهي الرائدة في مجال الأجهزة الذكية متفوِّقةً على بقية الشركات، فتخرج عن المألوف في كل جهاز تقوم بتصنيعه وخير مثالٍ هاتف "Samsung Galaxy A12".

وقبل اقتناءِك لأيِّ هاتفٍ لا بدَّ لك من معرفةِ مواصفات هذا الهاتف وميّزاته، ودخولك إلى مقالنا يعني أنّ هاتف "سامسونج Galaxy A12" قد أثار إعجابك.

تاريخ الإعلان

تمّ الإعلان عن هاتف "سامسونج جالاكسي A12"، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 خلفا لهاتف "Samsung Galaxy A11".

وتمّ إطلاقه رسميّا في الهند من قبل شركة سامسونج في شباط/فبراير عام 2021.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A12

لكي نضمن لك راحة البال قبل شراء هاتف "سامسونج Galaxy a12" سنقوم بعرض جميع تفاصيل هذا الهاتف.

نظام التشغيل

يأتي هاتف "سامسونج Galaxy A12" بإصدار أندرويد 10.

واجهة التشغيل

يأتي الهاتف بواجهة سامسونج One UI 2.5.

أبعاد ووزن الموبايل

يأتي هاتف "سامسونج Galaxy A12" بأبعاد 8.9 75.8 164 ملم. يبلغ وزنه 205 غرامات.

الشاشة

تأتي شكل شاشة هاتف "Samsung Galaxy A12" بشكل النوتش، ونوعها يعود إلى PLS UPS، تصل مساحتها لما يقارب 5.6 إنش.

أما جودتها فهي HD بدقة تصل إلى 1600720 بكسل.

وتدعم شاشة هاتف "سامسونج A12" أبعاد عرض 20:9 لإتاحة محتوى أكبر لعرضه على الشاشة سواء أثناء لعب الألعاب المفضلة أو مشاهدات الفيديوهات.

المواد المستخدمة لتصنيف غلاف الهاتف

تم تصنيع هاتف "Samsung Galaxy A12" من البلاستيك كبقيّة الأجهزة التي قبله، ومع طبقة طلاء مضادة للبصمات.

المعالج

تم تصنيع معالج هاتف "سامسونج جالاكسي A12" من قبل شركة ميديا تيك.

نوعه: ثماني النواة Helio P35 ذو تكنولوجيا 12 نانو.

يترافق مع معالج رسومي نوعه PowerVR GE8320، والموجود في هواتف أخرى مثل هواتف "Oppo A54"، و"Huawei Y6s" فهو ليس الأقوى في مجال الألعاب إن كنت تريد اقتناءه لذلك.

الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية RAM

يمتلك هاتف "سامسونج A12" عدة إصدارات من ناحية الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، وهذه الإصدارات هي:

1- ذاكرة صلبة تصل سعتها إلى 64 جيغابايت، ومن نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية RAM 4 جيغابايت.

2- ذاكرة صلبة تصل سعتها إلى 128 جيغابايت، ومن نوع MMC 5.1 مع RAM بسعة 4 جيغابايت.

3- كما يدعم هاتف "سامسونج جالاكسي A12" إمكانية إضافة شريحة ذاكرة تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

شرائح الاتصال

إنّ هاتف "Samsung Galaxy A12" يدعم إضافة شريحتي اتصّال من نوع Nano Sim.

كما يؤمن "سامسونج Galaxy A12" الدعم لعدة أنواع من الشبكات وهي الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية

تأتي الكاميرا الخلفية في "سامسونج جالاكسي A12" بكاميرا رباعية، حيث تكون:

1-الكاميرا الأولى: تصل دقتها لحوالي 48 ميغابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

2-الكاميرا الثانية: تصل دقتها لحوالي 5 ميغابكسل، وفتحة عدستها F/2.2.

3- الكاميرا الثالثة: تصل دقتها لحوالي 2 ميغابكسل، وفتحة عدستها F/2.4، وتختص هذه الكاميرا بتصوير الماكرو.

4-الكاميرا الرابعة: تصل دقتها لحوالي 2 ميغابكسل، وفتحة عدستها F/2.4، وتختص بالعزل وعمل البورتريه وميزة فلاش أحادي.

الكاميرا الأمامية

تصل دقتها إلى 8 ميغابكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

الميكروفونات

يدعم هاتف "Samsung Galaxy A12" الميكروفونات الثانوية، ووظيفتها تتمثل بعزل الضوضاء المحيطة والضجة أثناء استخدامك له.

تصوير الفيديوهات

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات:

1- بجودة FHD: وتصل الدقة لـ1080 بكسل مع معدل التقاط 30 fps "إطار في الثانية".

2-بجودة HD: وتصل الدقة لـ720 بكسل مع معدل التقاط 30 fps.

البلوتوث

يأتي هاتف "سامسونج Galaxy A12" بإصدار بلوتوث 5.0، ويدعم خاصيتي الـLE، A2DP.

الواي فاي WiFi

يدعم هاتف "Samsung Galaxy A12" كغيره من الهواتف خاصيّة نقطة الوصول "Hotspot"، بالإضافة إلى الواي فاي المباشر "WiFi Direct".

يأتي الواي فاي بترددات b/g/n.

كما يدعم الهاتف تحديد المواقع الجغرافية GPS، وأنظمة ملاحة أخرى مثل GALILEO و A-BDS.

كما يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والتقارب.

الأمان وحماية الهاتف

يأتي هاتف "سامسونج جالكسي A12" بمستشعر للبصمة يكون مدمجا بزر الـpower، كما يدعم خاصية قفل الوجه "Face Unlock".

المنافذ

منفذ 3.5 خاص بسماعات الأذن.

منفذ USB ومن نوع Type C 2.0.

بطارية

تصل سعة البطارية لـ5000 ميلي أمبير وهي قادرة على الصمود أكثر من يومين متواصلين بعدد ساعات قد يصل إلى 123 ساعة حسب كثافة الاستهلاك، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 W "واط".

الألوان

يتوفر الموبايل باللون الأسود والأبيض والأزرق والأحمر.

ميزات هاتف "Samsung Galaxy A12"

بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدوم لحوالي 120 ساعة

تأتي بطارية "سامسونج A12" بسعة 5000 ميلي أمبير، متفوّقة على النسخة السابقة من فئة "Galaxy A11" بسعة 4000 ميلي أمبير.

كاميرا رباعية بجودة FHD

كانت عدد الكاميرات في النسخة السابقة 3 كاميرات، لتصبح الآن في هاتف "سامسونج Galaxy A12" بعدد 4 كاميرات، تدعم خاصية العزل والبروتريه وتصوير الماكرو، بالإضافة إلى فلاش ليد.

ولا تنسى أن الهاتف له القدرة على التصوير بجودة FHD تصل دقتها إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وجودة HD بدقة تصل إلى 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

منفذ USB من نوع Type c 2.0

وتعتبر من ميزات هاتف "Samsung Galaxy a12"، فهذا يضفي له ميزة تنافسية لمواكبة الهواتف الأغلى ثمنا، ولسهولة العثور على شواحن USB Type C.

القدرة على إضافة شريحتي اتصال

يدعم هاتف "سامسونج Galaxy a12" إضافة شريحتي اتصال من نوع نانو، ما يسهل عليك العمل بالإضافة إلى دعمه شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

ذو سعر مغري مع نظام تشغيل حديث

يأتي هاتف "Samsung Galaxy a12" بنظام تشغيل أندرويد 10 مع سعر مغري، فهو يعد من فئة الهواتف الرخيصة التي تدعم نظام تشغيل 10.

عيوب هاتف "Samsung Galaxy A12"

لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

من عيوبه البارزة وهذا قد يؤثر على سرعة الإنترنت، في ظل توجه العديد من الأشخاص إلى اقتناء الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس للتمتّع بسرعة إنترنت أكبر.

ضعف جودة الشحن السريع

يشتكي العديد ممن استخدمه بأنّ قدرة الشحن السريع في هاتف "سامسونج جالاكسي A12" ذات 15 واط، تستغرق ساعتين كاملتين لشحن الهاتف، فكان من الأفضل لو جاءت بقدرة شحن 30 واط.

لا يدعم التصوير بجودة 4K

تعتبر جودة 4K مهمة جدا لمحبي التصوير والمونتاج خاصةً، وهي غير متوفرة في هذا الهاتف.

لا يمتلك لمبة إشعارات

فلا يوجد لمبة إشعارات في هاتف "سامسونج جالاكسي A12" للتنبّهك على قدوم إشعارات جديدة أو عند شحن الهاتف.

لا يمتلك الخاصية المضادة للماء والتراب.

ضعف نوعية التصنيع الخارجي.

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

جدول لمقارنة مواصفات "سامسونج Galaxy A12" Vs "Galaxy A11"