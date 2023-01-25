انقطاع بعض خدمات "مايكروسوفت" حول العالم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها تبحث مشكلات تتعلق بخدماتها عبر الإنترنت، منها منصة التواصل "تيمز" ونظام البريد الإلكتروني "أوت لوك"، وذلك بعدما أبلغ مستخدمون في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمات اليوم، الأربعاء.

وفي تحديث أبلغت شركة التكنولوجيا عن "تراجع" عدد من خدمات "مايكروسوفت 365".

وأبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في "تيمز" و"أوت لوك" وخدمة "أزور" وخدمة الألعاب عبر الإنترنت "إكس بوكس لايف" في وقت مبكر من الأربعاء على موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع تقارير الانقطاع.

في وقت لاحق أظهر الموقع أن عدد البلاغات قد انخفض بشكل كبير.

وكان عدد كبير من المستخدمين قد توجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من تعطل الخدمات.

وقال حساب خدمة "مايكروسوفت 365" على تويتر "حصرنا المشكلة في تكوين الشبكة، ونحلل أفضل إستراتيجية لمعالجتها".

وغرد "مايكروسوفت" في وقت لاحق، قائلة إن تغيير الشبكة الذي كان يشتبه في أنه سبب حدوث المشكلة قد جرى وقفه، مع استمرار المراقبة في الوقت الذي يتم فيه الوقف تدريجيا.

وأعلنت "مايكروسوفت"، الثلاثاء، أن أرباحها الفصلية انخفضت بنسبة 12%، ما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قالت الشركة إنها أدت إلى قرارها هذا الشهر بإقالة 10 آلاف من موظفيها.