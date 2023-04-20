"ميتا" تواصل تسريح موظفيها وتستهدف الفريق الفني

تستهدف "ميتا" الفريق الفني ضمن تسريح موظفيها، وسيؤثر ذلك على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" و"رياليتي لابز".

(أ ب)

بدأت "ميتا" الشركة الأم لمنصة "فيسبوك" موجة جديدة من تسريح موظفيها، تستهدف الفريق الفني، حسبما أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تؤثر عملية التسريح على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" و"رياليتي لابز".

والشهر الماضي، أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، أن "ميتا" ستخفض 10 آلاف وظيفة، وتغلق 5000 منصب شاغر آخر لم يتم شغلها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خفضت "ميتا" قوتها العاملة 13% وقامت بتسريح أكثر من 11 آلاف موظف.

وانخفض سعر سهم الشركة 1% إلى 215.67 دولارا في الساعة 12:07 مساءً في بورصة ناسداك في نيويورك، بعد أن أغلق عند 217.89 دولارا الثلاثاء.