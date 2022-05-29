كواكب المجموعة الشمسية

إنَ مفهوم المجموعة الشمسية يطلق على الشمس والأجسام التي تدور حولها، وهي عبارة عن 8 كواكب ويبلغ عدد الأقمار التي تدور حولها 210 أقمار، بالإضافة على عدد كبير لا يحصى من الكويكبات والمذنبات والأجسام الغريبة. وزيادة على ذلك تحتوي المجموعة الشمسية مساحات كبيرة مملوءة بالغبار الكوني والسُدم، وتتوضع الشمس في مركز المجموعة الشمسية، وهي ذات جاذبية عالية تستطيع جذب جميع الأجسام التي حولها.

ومن الجدير بالذكر أنَ المجموعة الشمسية تم اكتشافها من عصور قديمة، حيث تقول بعض الروايات إنَ اكتشاف المجموعة الشمسية يعود إلى الفيلسوف وعالم الرياضيات ذو الأصول الفرنسية رينيه ديكارت 1596-1650م.

تشكل المجموعة الشمسية

لقيت المجموعة الشمسية اهتماما واسعا ومثيرا من قبل علماء الفلك، حيث يعتقد أنَ السبب الرئيسي لتكون الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية هو تراكم المواد الصلبة وكذلك انفجار غازات الشمس في أطرافها الخارجية الذي يعد كذلك سببا لتشكل الكواكب الغازية في المجموعة الشمسية. استغرق تكوين المجموعة الشمسية فترة زمنية طويلة جدا تقدر بحوالي 100 مليون سنة.

مكونات وأجزاء المجموعة الشمسية

الشمس

تشكل الشمس 99% من كتلة المجموعة الشمسية وهي أكبر جسم داخل النظام الشمسي. تقع الشمس في مركز النظام الشمسي وتدور حولها الكواكب، وعلى الرغم من أنَ الشمس ذات مظهر ضخم إلا أنَ حجمها مقارنة بالنجوم صغير، حيث توصف بأنها نجم قزم وكرة ساخنة ملتهبة.

الكواكب

الكوكب جسم عاتم يدور حول الشمس أو نجم آخر، يوجد في المجموعة الشمسية 8 كواكب.

الكواكب القزمة

يعد بلوتو من أشهر الكواكب القزمة. تم إدراج كويكب بلوتو من ضمن الكواكب القزمة منذ اكتشافه عام 1930م، وهو الكوكب رقم 9 وأبعد الكواكب عن الشمس. في العام 2006 تم تصنيفه على أنَه أكبر كوكب قزم من المجموعة الشمسية، ويتكون من 70% صخور و30% جليد، بالإضافة إلا أنَه أكبر الأجسام في منطقة حزام كايبر.

الأجرام السماوية الأخرى

حزام الكويكبات

هذا الحزام يعد موطنا للأجسام الصغيرة المتفاوتة بالحجم والتي تعرف بالمذنبات، وهي عبارة عن بقايا عملية بناء الكواكب في النظام الشمسي الداخلي والخارجي، يمكن تصادمها مع الكواكب وتسبب دمار كبير، حيث يعتقد سبب انقراض الديناصورات وغيرها في نهاية العصر الطباشيري أي قبل 65 مليون سنة هو اصطدام أحد الكويكبات بالأرض.

ومنطقة حزام كايبر هي أبعد منطقة في المجموعة الشمسية وهي غامضة وتقع خارج مدار نبتون، حيث أنَها تضم مئات الآلاف من الأجسام الصخرية والجليدية.

غبار النظام الشمسي

يعد السبب الرئيسي لتكوين النظام الشمسي، وهو عبارة عن جسيمات دقيقة، ونيازك صغيرة جدا حجمها تقريبا 10 ملم تتكون نتيجة الاصطدام المتبادل بين الكواكب.

كواكب المجموعة الشمسية

تتكون المجموعة الشمسية من 8 كواكب وهي بالترتيب حسب بعدها عن الشمس:

كوكب عطارد

يعد هذا الكوكب من أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها للشمس، يستغرق 59 يوما أرضيا للدوران حول نفسه، أما بالنسبة لدورانه حول الشمس فيستغرق حوالي 88 يوما أرضيا، كما أنَ كوكب عطارد لا يملك أي قمر، لكن يملك غلافا جويا رقيقا وهو يحتوي على الأوكسجين والصوديوم والهيدروجين وكذلك يحتوي على البوتاسيوم والهيليوم.

كوكب الزهرة

هو ثاني أقرب الكواكب من الشمس يستغرق دورانه حول نفسه 243 يوما أرضيا، بينما يستغرق دورانه حول الشمس حوالي 225 يوما أرضيا. لا يملك كوكب الزهرة حلقات وأقمار، فقد كان هذا الكوكب يوما من الأيام كوكبا توأما للأرض، حتى اكتشف العلماء درجة حرارة سطحه العالية البالغة 480 درجة مئوية وهي درجة انصهار الرصاص، كما يمتلك كوكب الزهرة غلافا جويا سميكا يحتوي على النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون.

كوكب الأرض

هو كوكب الحياة، إذ تغطي المياه حوالي 71% من سطحه وتبلغ نسبة اليابسة عليه 29%، يدور حول نفسه مرة واحدة كل يوم أرضي أي حوالي 24 ساعة، ومرة واحدة حول الشمس كل سنة أرضية أي كل 365 يوما، له قمر واحد، كما لا يوجد حول الارض حلقات، ولكن تدور حوله العديد من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لتأمين الاتصالات، وكذلك يحتوي كوكب الأرض في غلافه الجوي على النتروجين والأوكسجين.

كوكب المريخ

يدعى هذا الكوكب "توأم الأرض"، يعود ذلك إلى دراسات العلماء ورواد الفضاء إلى أنَ كوكب المريخ ظهرت مياه سائلة متدفقة على سطحه في الماضي، إلا أنَ يوما بالمريخ أطول من يوم في الأرض أي أطول من 24 ساعة أرضية، ويستغرق كوكب المريخ حوالي 687 يوما للدوران حول الشمس، أما بالنسبة لغلافه الجوي فهو عبارة عن مزيج هش بين ثاني أوكسيد الكربون والنيتروجين والأرجون، لا يملك المريخ حلقات لكن يمتلك قمرين صغيرين هما فوبوس وديموس.

كوكب المشتري

يعد هذا الكوكب من أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويمتاز بأنَه ذو سرعة عالية بالدوران حول نفسه؛ إذ يدور حول نفسه مرة كل 10 ساعات أرضية بينما يستغرق دورانه حول الشمس حوالي 12 سنة أرضية. يمتلك المشتري غلافا جويا سميكا يحتوي على الهيدروجين والهليوم، أما بالنسبة لنواته فيبلغ حجمها تقريباً حجم كوكب الأرض. يحتوي كوكب المشتري على بقعة حمراء كبيرة وبعض الحلقات الباهتة التي يمكن رؤيتها عن طريق التلسكوب، إضافة إلى امتلاكه عشرات الأقمار.

كوكب زحل

يشتهر بامتلاكه سبع حلقات مقسمة ومحددة جيدا، بالإضافة إلى الفجوات بينهما، كما يملك عشرات الأقمار، أما بالنسبة لغلافه الجوي فيحتوي على غازي الهيدروجين والهيليوم، يدور هذا الكوكب حول نفسه بسرعة كبيرة تصل إلى 10.7 ساعة بينما يستغرق 29 سنة أرضية ليدور مرة واحدة حول الشمس.

كوكب أورانوس

تم اكتشافه من قبل ويليام هيرشل عام 1781م، يستغرق دورانه حوالي 17 ساعة، بينما يحتاج إلى 84 سنة للدوران حول الشمس، يحتوي على الماء والميثان والأمونيا والهيدروجين والهليوم الذين يحيطون بنواة صخرية ولديه عشرات الأقمار، ويمتلك نظام حلقات خافت.

كوكب نبتون

يعد الكوكب الثامن من حيث البعد عن الشمس يحتوي غلافه الجوي على الماء والأمونيا والميثان والهيدروجين والهيليوم، أما بالنسبة لنواته فيقدر حجمها بحجم كوكب الأرض ولديه أكثر من 12 قمرا، و6 حلقات.