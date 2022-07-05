الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية

السنة القمرية والسنة الشمسية

يمكننا التفريق بين السنة القمرية والسنة الشمسية من خلال عدد الأيام التي تختلف حسب اختلاف دورة كل سنة، فالسنة الشمسية تعتمد على دوران الأرض حول الشمس دورةً كاملةً وتزيد عن السنة القمرية بـ11 يوم، أما السنة القمرية فهي تعتمد على دوران القمر حول الأرض.

ما هي السنة الشمسية؟

تدعى السنة الشمسية بالسنة الانقلابية أيضا، وهي دوران الأرض حول الشمس مرة واحدة وطول هذه الدورة يستغرق 365 يوما و6 ساعات تقريبا، وتعد السنة شمسية عندما تتم الأرض دورانها حول الشمس.

ما هي السنة القمرية؟

تسمى السنة القمرية بالسنة الهلالية أيضا، فعند دوران القمر حول كوكب الأرض دورة كاملة فإنها تسمى بالسنة القمرية. يدور القمر حول الأرض في السنة القمرية الواحدة حوالي 12 دورة، وكل دورة تعتبر شهرا قمريا، أي يحتاج القمر إلى 12 شهر قمري أو ما يسمى بالشهر الهجري أي ما يعادل 354 يوما لإكمال 12 دورة.

ما هو التقويم الشمسيّ؟

يعد التقويم الشمسي أقدم تقويم عرفه الإنسان وهو أقدم من التقويم القمري، حيث استطاع الإنسان القديم حساب وتنظيم التقويم الشمسي بشكلٍ دقيق من خلال مراقبته للأحداث الطبيعية الدورية مثل تعاقب الليل والنهار، وتعاقب المناخ والفصول، والظواهر الفلكية كظهور بعض النجوم في وقت محدد من السنة مع مناخ محدد. وكان ظهور نجم الشعرى اليماني دليلا على مرور سنة شمسية كاملة، وفيما بعد أقرن الناس تلك الظواهر بدوران الأرض حول الشمس دورة كاملة حتى جاءت فكرة التقويم الشمسي.

ما هي شهور التقويم الشمسي؟ وما سبب تسمية كل شهر؟

جرى تقسيم السنة الشمسية إلى 12 جزءا وجرت تسمية كل جزء منها باسم شهر، حيث اعتمِد على نظام العد الآشوري القديم، وقام القدماء بتسمية كل شهر شمسي بترتيب الأعداد، ثم غيروا بعض أسماء الأشهر وفقا للمناخ الذي يبلغ ذروته في هذا الشهر. جرى أيضا تسمية بعضها بأسماء بعض الآلهة كمناسبة للاحتفال به أو أسماء الحكام تخليدا لذكراهم، والأشهر الشمسية هي ما يطلق عليها اليوم بالأشهر الميلادية وهي بالترتيب:

كانون الثاني

يطلق عليه أيضا يناير وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى إله قديم اسمه (جانوس) وهو إله البدايات والنهايات.

شباط

يطلق عليه أيضا فبراير وهو يتألف من 28 أو 29 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم لأن الناس كانوا يحتفلون فيه بعيد القصاص (فيبروا)، ولذلك جعلوه أقصر من باقي الشهور.

آذار

يطلق عليه أيضا مارس وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى إله النصر في الحرب (مارس)، وكان آذار هو الشهر الأوّل من كل عام قديمًا.

نيسان

يطلق عليه أيضا أبريل وهو يتألف من 30 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم، وتعني الثاني وفقًا للترتيب عند الامبراطورية الرومانيّة القديمة، كما كان الناس يحتفلون في نيسان بعيد الآلهة (أفروديت).

أيار

يطلق عليه أيضا مايو وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم، نسبةً إلى إله النموّ أو الأرض عند الرومان.

حزيران

يطلق عليه أيضا يونيو وهو يتألف من 30 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى الآلهة المالكة قديما عند الرومانيين.

تموز

يطلق عليه أيضا يوليو وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى شدة ارتفاع الحرارة في هذا الشهر، أو إلى الإمبراطور (جوليوس) أو (يوليوس) أما اسم تموز فهو يعود إلى أحد آلهة الحضارة الآشورية والكنعانية.

آب

يطلق عليه أيضا أغسطس وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى عظمة أحد قادة الجيش الروماني قديما، والذي سماه القائد الرومانيّ يوليوس باسم (أغسطس).

أيلول

يطلق عليه أيضا سبتمبر وهو يتألف من 30 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى ترتيبه السابع عند الرومانيين قديمًا قبل التعديل.

تشرين الأول

يطلق عليه أيضا أكتوبر وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى ترتيبه الثامن عند الرومان قبل التعديل.

تشرين الثاني

يطلق عليه أيضا نوفمبر وهو يتألف من 30 يومًا، وقد جرة تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى ترتيبه التاسع عند الرومان القدماء أيضًا.

كانون الأوّل

يطلق عليه أيضا ديسمبر وهو يتألف من 31 يومًا، وقد جرى تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى الترتيب العاشر عند الرومان قبل التعديل أيضا.

السنة الكبيسة

اكتشف لاحقا أنّ هناك فرق في التقويم، وهو أنَ كلّ أربع سنوات تزداد يوما، فجرى إضافته إلى شهر شباط، ليصبح 29 يومًا كلّ أربع سنوات بدلًا من 28 يومًا، كما جرة إعادة ترتيب الشهور، لتصبح على ما هي عليه الآن.

ما هو التقويم القمري؟

يعتمد المسلمون التقويم القمري (الهجري) ليتخذوا أحكام الشريعة الإسلامية، مثل بداية ونهاية شهر رمضان وبدء عيد الفطر وموسم الحج، حيث يبدأ كل شهر قمري عند المسلمين من رؤية الهلال، وشهر محرم هو أول شهر في السنة القمرية وآخر شهر هو ذي الحجة.

ما هي أسماء الأشهر القمرية؟ وما سبب تسمية كل منها؟

ارتبطت أسماء الأشهر القمرية بعدة دلالات إما بالفصول المناخية التي تمر بها، أو بأنشطة العرب في كل شهر منها، وترتيب الأشهر القمرية كما يلي:

شهر محرم

هو أول شهر في بداية السنة القمرية، وسمي بذلك لأن العرب المسلمين حرموا القتال في هذا الشهر.

صفر

أطلق عليه هذا الاسم لأن العرب المسلمين خرجوا إلى مكة للقتال حتى اصفرت وخلت كل البيوت من الرجال.

ربيع الأول

قد ارتبط اسم هذا الشهر بتزامنه مع بداية فصل الربيع.

ربيع الثاني

يعد الشهر الرابع في السنة القمرية، ووافق تسميته أيضا تزامنه مع اكتمال فصل الربيع.

جمادي الأولى

سمي بهذا الاسم لأنه يوافق بداية فصل الشتاء وتتجمد المياه بسبب البرد في هذا الفصل.

جمادي الآخرة

سمي بذلك لأن فصل الشتاء يكتمل فيه.

رجب

سمي بذلك بسبب حرمة القتال في هذا الشهر كنوع من الترحيب والتعظيم.

شعبان

سمي بهذا الاسم لأن القبائل العربية تتشعب في هذا الشهر إلى الحروب والتجارة بعد امتناعهم عن ذلك في شهر رجب.

رمضان

هو الشهر الكريم الذي يصوم به عامة المسلمين، وسمي بذلك بسبب اشتداد الحر فيه.

شوال

سمي بهذا الاسم لأن الإبل تشول أذنابها في هذا الشهر للتزاوج.

ذو القعدة

سمي بهذا الاسم لأن العرب يتوقفون عن الحروب ويقعدون في منازلهم.

ذو الحجة

هو آخر الأشهر القمرية، وسمي بذلك لأن الحجاج يحجون إلى الكعبة الشريفة في هذا الشهر.