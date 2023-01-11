"ناسا" تعلن اكتشاف كوكب بحجم الأرض "صالح للعيش"

اكتشفت وكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") كوكبًا خارجيًا صالحًا للعيش بحجم الأرض يدور حول نجم على بُعد نحو 100 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وقالت "ناسا" في بيان، اليوم الأربعاء، إن القمر الاصطناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) اكتشف كوكبًا بحجم الأرض يقع في "المنطقة الصالحة للحياة" في كوكبة دولفين (دورادو).

ووفقًا للبيان، يقع هذا الكوكب الخارجي المسمى "TOI 700 e" على مسافة من نجمه الذي يدور حوله، مما يسمح بوجود الماء على سطح الكوكب.

وقالت الباحثة في وكالة "ناسا"، إميلي غيلبرت، في البيان، إن "هذا أحد الأنظمة القليلة التي نعرفها، ويضم كواكب متعددة وصغيرة وصالحة للعيش".

وأكدت غيلبرت أن هذا الاكتشاف هو تقدم مثير لمتابعة نظام "TOI 700" عن كثب.

وأضافت أن الكوكب المكتشف مؤخرًا "TOI 700 e" أصغر بنحو 10 بالمئة من الاكتشاف السابق "TOI 700 d".

وأشارت إلى أن إجراءات الرصد لمهمة TESS تساعد أيضًا في العثور على عوالم أصغر بشكل متزايد.

وكان علماء الفضاء قد اكتشفوا في وقت سابق ثلاثة كواكب تسمى "TOI 700 b و c و d" في النظام المسمى "TOI 700".